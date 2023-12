"No hay gobernador interino en NL"; Samuel García reitera a Luis Orozco

El gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel García, informó que se ha comunicado con el gobernador interino designado por el Congreso local, Luis Orozco, a quien le explicó que al no usar su licencia, se mantiene como único gobernador del Estado.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha anunciado de manera oficial que ha retomado sus funciones como Gobernador constitucional del estado, desestimando las afirmaciones sobre la existencia de un Gobernador Interino paralelo en la figura de Luis Enrique Orozco.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, García aclaró su posición: "Quiero pedirles serenidad, tranquilidad, estamos de vuelta, de hecho nunca me fui, porque decidí no usar la licencia" .

El mandatario enfatizó que ya ha tenido comunicación con Luis Enrique Orozco, designado como Gobernador Interino por el Congreso y ratificado por la Corte, para informarle sobre su regreso al cargo.

"Estoy en comunicación con Luis Orozco, ya le hice ver que reasumí funciones, que no hice uso de la licencia y no hay tal Gobernador interino" , expresó García, calificando como "grilla" las afirmaciones de la existencia de dos gobernadores en Nuevo León.

'Oídos sordos a la grilla del PRIAN… soy el gobernador constitucional': Samuel García https://t.co/QieHEW6PoN pic.twitter.com/AU3NOWAKPq — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 4, 2023

García subrayó que al no haber utilizado la licencia, la cual considera un derecho que puede o no ejercer, continúa siendo el Gobernador constitucional de Nuevo León. Haciendo hincapié en la temporalidad de la licencia, comparó: "Si fuera médica, de 10 días y te curas al segundo, puedes regresar al segundo, no hay que parar los 10 días" .