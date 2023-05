¿Senadora Mariana Rodríguez? Samuel García 'destapa' su deseo

En un evento por el Día de las Madres, el gobernador de Nuevo León dijo que su esposa e influencer está apuntada al Senado de la República, mientras que su mamá lo presiona para ir por la presidencia.

El Gobernador Samuel García aprovechó el Día de las Madres para "destapar" a su esposa Mariana Rodríguez al Senado... y decir que su mamá lo quiere de Presidente.

Durante un evento para festejar a las madres, el emecista contó que su mamá, Silvia Sepúlveda, lo impulsó y tuvo participación activa en sus campañas a Diputado local, Senador y Gobernador.

"Y ahora está todos los días: 'Presidente, Presidente...'", añadió Samuel García.

"Ya quiere campaña, Mariana va de Senadora y: 'Yo le ayudo', pérate, pérate".

En presencia de su madre, el Mandatario le agradeció que siempre lo ha apoyado, incluso en sus ocurrencias.

"De niño le dije que yo quería ser el Papa, y me empezó a llevar a misa diario, me hizo monaguillo y ahí me traía todos los días persignado", dijo.

"Me trajo de monaguillo, luego me trajo en la tele, luego me metió al fútbol americano, siempre pendiente", añadió.

Samuel García no hizo más comentarios sobre la posible candidatura al Senado de su esposa, que también asistió al festejo, pero sí pidió a su madre que no lo presione para la Presidencia.

No fue posible abordar al Mandatario al finalizar el evento, pues salió por una puerta trasera del Centro de las Artes, donde se realizó el evento.