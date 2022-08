Rubí Ibarra revela problemas psicológicos causados por video de XV años

La ahora integrante de la academia, da a conocer estragos emocionales causadas por video viral de sus XV años.

Rubí Ibarra, quien saltó a la fama, luego de que su fiesta de quince años se viralizara, reveló en entrevista que pasó por un proceso terapéutico después de su fiesta masiva.

La también aspirante a cantante, quien actualmente participa en el programa de talentos, "La Academia", se volvió famosa luego de que se compartiera en redes un video de sus quince años donde ella y sus padres (Crescencio Ibarra y Anaelda García) invitaban a la comunidad de La Joya en San Luis Potosí al festejo de la joven, sin embargo, a la pachanga llegaron personas, no sólo de la localidad sino de diferentes partes del país.

La entrevista fue concedida a "La Mars Aguirre", previo a que Ibarra entrara al reality. Marcela Aguirre es una mujer que también se hizo famosa en el 2017 por subir un video a las redes en el que explicaba sus razones para abandonar la escuela.

Durante la plática, Ibarra expresó: "Yo no quería quince años, pero mi papá dijo 'ya tienes una hermana y cuando crezcas me vas a decir, por qué a ella sí y a mí no'. Yo siempre fui muy segura, desde chiquilla, que no quería (una fiesta)".

Video genera críticas

La académica dijo que posterior al evento entró en depresión y ansiedad: "Tuve que ir al psicólogo durante cinco meses porque está cab…".

Debido a que ambas jóvenes se hicieron virales casi al mismo tiempo, se externaron admiración por seguir de pie pese a los difíciles momentos.

"Tú me veías bien, pero realmente la cosa estaba mal. (Me pegó) los comentarios de la gente. No estás preparada para algo así", dijo la joven.

La académica comentó que quería llegar a los medios de comunicación porque uno de sus más grandes sueños es cantar, sin embargo, no quería que la fama le llegara por casualidad.

Víctima de bullying

"Se llegó el día de la sesión de fotos, yo recuerdo esa vez que ya me quería ir. Lo miraba como un gusto para mis papás. Ya nos íbamos a ir para la casa y al fotógrafo se le ocurre decirle a papá por qué no hace un video para invitar a la gente, pero él le dice no, que publique la cartelera (de grupos) que iban a estar", situación que es común en la región.

El fotógrafo insistió en que se hiciera el video y posteriormente se publicó a través de la página del profesional.

El suceso ocasionó que Rubí sufriera bulliying por parte de sus compañeros de instituto.

"Fueron burlas, pero también ya no se juntaban conmigo, yo iba a comer con ellos (amigos) y ellos se paraban y se iban. Así de feo".

Incluso se salió de la escuela para poder vivir en la Ciudad de México.

¿Rubí Ibarra se viralizó por casualidad?

Ibarra expresó que en San Luis es común hacer fiestas masivas, porque se hacen al aire libre.

"Puedes invitar a cualquier persona de cualquier rancho, de cualquier lugar vecino, lo puedes invitar y van", además explicó que el evento estaba pensado para 200 mil personas.

¿Cuánto costaron los quince años de Rubí?

Con respecto al costo de los quince años dijo que su familia es "muy mitotera" por lo que se pudo ir un millón de pesos: "Te lo digo enserio. No estoy diciendo que seamos ricos, ahorramos para eso. Mi papá siempre ha sido muy precavido de que cualquier cosita, él lo ahorra".