Niega Ricardo Salinas apoyo a selección femenil de futbol americano

Por complicaciones económicas, la Selección Mexicana Femenil de Futbol pide apoyo para asistir a disputa en Finlandia a personalidades de redes sociales, entre ellas Ricardo Salinas Pliego quien rechaza la solicitud.

La Selección Mexicana Femenil de Futbol Americano vivió días complicados debido a que no podía trasladarse a Finlandia para disputar el Mundial de la especialidad, debido a supuestos malos manejos de la federación.

Previo al día de su debut, que fue el sábado 30 de julio, buscaban apoyo por donde fuera. Algunas jugadoras y gente cercana a ellas buscaron a ciertas personalidades en redes sociales para que las ayudaran a presentarse en su primer compromiso, entre ellos Saúl "Canelo" Álvarez, Guillermo Del Toro y a Ricardo Salinas Pliego.

"Estamos en México, pero, literal, tenemos que estar mañana jugando nuestro primer partido contra Gran Bretaña. Creemos que eres la única persona que nos puede ayudar para volar a Finlandia", dice una jugadora en un video en el que se dirigen y etiqueta al dueño de TV Azteca.

Salinas Pliego, fiel a su estilo, generó controversia por la tajante respuesta que les dio después de la solicitud de apoyo. "A qué se comprometen, porqué ayudarlas a ustedes y no a la ciencia o a la educación: ¿Si las ayudo se traen el 1er lugar? ¿Si no se traen el 1er lugar me pagan lo que invertí más un 33% extra (con contrato firmado por sus papás)? ¿Es mi obligación o del Gobierno ayudar?", respondió en su cuenta de Twitter a la solicitud.

Su expresión generó algunas críticas y también hubo gente que apoyó su postura, e incluso en una respuesta a un usuario sentenció que si son buenas para pedir, tienen que ser comprometidas con sus resultados.