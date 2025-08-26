Chávez Jr. enfrenta un proceso por delincuencia organizada, pero le fue permitido continuar en libertad bajo medidas cautelares.

Un día después de haber sido vinculado a proceso por delincuencia organizada, Julio César Chávez Jr. apareció en redes sociales entrenando en un gimnasio de Hermosillo, lo que generó gran revuelo en redes sociales.

El Coliseo Boxing Club, club del cual el pugilista sonorense Juan Francisco 'Gallo' Estrada es socio, compartió este lunes un video en Instagram donde se observa al hijo de la leyenda del boxeo mexicano golpeando costales, mancuernas y realizando sombra.

El clip fue acompañado con el mensaje: "Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada" .

El regreso del 'Junior' a los entrenamientos ocurre apenas un día después de que un juez federal lo vinculó a proceso por presuntos vínculos con la facción de 'Los Chapitos', del Cártel de Sinaloa.

A pesar de que el delito de delincuencia organizada contempla prisión preventiva oficiosa, el juez le permitió enfrentar su proceso en libertad provisional con restricciones, entre ellas no salir del país ni acercarse a testigos. El plazo fijado para la investigación complementaria es de tres meses.

Chávez Jr. fue deportado a México el pasado lunes 18 de agosto tras ser detenido en California. A su llegada fue ingresado al Cefereso de Hermosillo y liberado posteriormente bajo las medidas cautelares dictadas por el juez.

El video difundido desde el gimnasio en Hermosillo rápidamente generó comentarios y reacciones, pues muestra al boxeador aparentemente tranquilo, entrenando sin preocupación, mientras enfrenta uno de los procesos judiciales más delicados de su vida.