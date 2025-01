Revendedora de roscas del Costco pide apoyo; gastó sus ahorros y no vendió

Una mujer identificada como Xasely explicó que ella y su esposo ahorraron su aguinaldo con el propósito de comprar roscas de Costco esta temporada y revenderlas; sin embargo, no tuvieron éxito.

Durante la primera semana del 2025, en redes sociales se viralizaron las imágenes del gran auge que tuvieron las roscas del Costco en México; desde aglomeraciones, largas filas para pagar, disputas, la misión por comprar la mayor cantidad de roscas en el club de precios fue tomada por los revendedores.

Con el objetivo de generar desabastecimiento en este producto antes del 6 de enero para luego vender este tradicional pan a precios excesivos y así obtener una buena ganancia por su inversión, el nombre de la famosa tienda protagonizó decenas de memes y videos virales esta temporada.

Sin embargo, no todos los revendedores gozaron de una buena venta en Día de Reyes, pues en un grupo de Facebook causó revuelo una publicación anónima de una revendedora que 'remataba' las codiciadas Roscas de Reyes de Cosco, pidiendo apoyo para terminar su producto, mencionando que no había vendido ni la mitad de su inversión inicial.

Precio 'de remate'

En un grupo dedicado a la compra y venta, una mujer identificada como Xasely explicó que ella y su esposo ahorraron su aguinaldo con el propósito de comprar roscas de Costco esta temporada y revenderlas para duplicar ese dinero. Así, con las ganancias podrían costear un viaje a la playa.

Según lo descrito, la pareja compró un total de 300 Roscas de Reyes, de las cuales solo había vendido 35. Lo más destacado en su publicación fue que enmarcó el mérito del trabajo de los revendedores en beneficio de los compradores.

"Yo soy la que tiene credencial de Costco, tú no. Yo hago las filas para comprar, tú no. Además, hago espacio para guardarlas" , dijo en la publicación.

Aunado a ello, debido a las bajas ventas que tuvo, esta revendedora ofreció un precio 'de remate' al dejar cada Rosca de Reyes en un costo de mil 200 pesos, motivo que provocó decenas de críticas.