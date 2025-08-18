Documentos muestran que el secretario de Organización de Morena gastó 177 mil pesos en hotel, restaurantes y spa durante 14 días en Tokio.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, volvió a generar controversia tras revelarse los gastos de su viaje a Tokio, Japón.

De acuerdo con facturas publicadas por el portal Aristegui Noticias, el morenista gastó 177 mil 067 pesos durante 14 días de hospedaje en el hotel Okura, que incluyen habitación, minibar, lavandería, servicios de spa y comidas en restaurantes del complejo.

El paquete de hospedaje contratado tenía un costo diario de 7 mil 30 pesos, incluido el desayuno. Durante su estancia, López Beltrán también pagó más de 47 mil pesos en una sola comida en el restaurante Sasanka, superando el salario que percibía un secretario de Organización de Morena hasta 2023, de 43 mil 957 pesos.

Según las facturas:

Del 15 al 21 de julio, gastó 63 mil 057 pesos en hospedaje, minibar, lavandería, servicio a la habitación y un paquete de fitness & spa.

en hospedaje, minibar, lavandería, servicio a la habitación y un paquete de fitness & spa. Del 22 al 28 de julio, los gastos ascendieron a 114 mil 164 pesos , incluyendo renta del cuarto, minibar, bar, restaurantes y recuperación de objetos perdidos.

, incluyendo renta del cuarto, minibar, bar, restaurantes y recuperación de objetos perdidos. En el restaurante Yamazato, el 25 de julio, pagó 9 mil 371 pesos ; en Orchid y Orchid Bar, consumió 2 mil 240 pesos en dos ocasiones.

; en Orchid y Orchid Bar, consumió 2 mil 240 pesos en dos ocasiones. La tintorería costó 4 mil 504 pesos y un servicio de spa 3 mil 884 pesos.

López Beltrán viajó a Japón sin haber cumplido un año en su cargo, argumentando que eran vacaciones tras las extenuantes jornadas de trabajo en los procesos electorales de Durango y Veracruz. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, encabezó el Consejo Nacional del partido durante su ausencia, donde se definieron filtros de afiliación, organización de militancias y establecimiento de asambleas municipales.

Tras las críticas, López Beltrán publicó una carta asegurando que no utilizó aviones militares y que el costo real por noche fue de 7 mil 500 pesos. Además, reiteró que aprendió "antes que otros" a vivir en la justa medianía y defendió sus principios de austeridad y humildad.