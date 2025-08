El secretario de Organización de Morena dijo que su viaje fue privado, tras trabajar en las elecciones de Durango y Veracruz.

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, defendió la noche de este martes su viaje a Japón, luego de varios días de críticas por presuntamente haber violado los principios de austeridad que promueve su partido.

A través de un pronunciamiento en redes sociales, López Beltrán explicó que se tomó unas vacaciones tras las recientes jornadas de trabajo en los procesos electorales de Durango y Veracruz. Señaló que informó de este viaje a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y aseguró que los gastos fueron cubiertos con sus propios recursos.

"Viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno" , precisó, luego de versiones que lo ubicaban en un hotel de 50 mil pesos por noche y utilizando vuelos del Ejército.

Dijo haber salido primero a Seattle, Washington, y desde ahí tomó un vuelo comercial a Tokio. Durante su estancia, acusó que fue fotografiado y seguido por personas enviadas por "adversarios y conservadores hipócritas" que iniciaron una campaña de linchamiento político en su contra.

López Beltrán calificó las acusaciones como clasistas y calumniosas, y arremetió contra lo que llamó "el hampa del periodismo", a la que comparó con la mafia del poder económico y político.

"No somos iguales, nosotros no somos corruptos" , afirmó el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que aseguró que aprendió desde niño que "el poder es humildad" y que la austeridad es un principio, no una estrategia.

Pidió a los militantes de Morena no perder la confianza en los valores del movimiento y reiteró el compromiso con las máximas del partido: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.