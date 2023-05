Reportan secuestro de 50 migrantes en un autobús en SLP

Aparentemente se perdió contacto con la unidad desde las 2 de la mañana del pasado lunes.

El vicepresidente de la zona II de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), José Luis López Hernández, confirmó el secuestro de 50 migrantes y dos choferes durante el trayecto de un autobús en territorio de San Luis Potosí.

López Hernández detalló que se perdió contacto con la unidad desde las 2 de la mañana del pasado lunes. El autobús había partido de Tapachula, Chiapas, con destino a Monterrey, Nuevo León. Después de que la empresa de transporte informara a la Guardia Nacional, se utilizó el GPS del vehículo para localizarlo. El autobús fue recuperado ayer mismo en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León, en la comunidad de Los Medina, pero aún no se tiene información sobre el paradero de los pasajeros.

Según la señal de GPS, el autobús fue interceptado en la carretera federal 57, en el tramo del Huizache, justo en la entrada del municipio de Matehuala. Luego, desvió su ruta hacia el poblado de San Pablo en el mismo municipio del Altiplano, donde permaneció durante 30 minutos antes de ser llevado al lugar donde fue encontrado en Los Medina.

López Hernández expresó su preocupación por la falta de atención de las autoridades en cuanto a la seguridad y el transporte.

" Las autoridades ni por enteradas estaban, no se les está prestando atención a la seguridad y al transporte. No he tenido comunicación con la Fiscalía, informé a la policía municipal y me dijeron que no saben nada al respecto ", dijo.

Tras el secuestro, la empresa de transporte recibió llamadas de un grupo criminal desde las 4 de la mañana del mismo lunes, exigiendo un rescate de mil 500 dólares por persona.

Casi 48 horas después del secuestro, la tarde de este martes, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que están colaborando con el estado de Nuevo León en relación al hallazgo de un camión de pasajeros encontrado en territorio neolonés, el cual fue puesto a disposición en el municipio de Galeana, en la misma entidad norteña.