Registran más de 9 mil nuevos contagios de Covid; Sonora está entre los estados con más casos

CIUDAD DE MÉXICO.- Por segundo día, la ola de contagios por Covid-19 superó los 9 mil, al registrarse 9 mil 642 nuevos casos positivos, así como 58 muertes a causa de la enfermedad durante las últimas 24 horas.

La Secretaría de Salud (Ssa) informó en su reporte diario que en el país hay un total acumulado de 5 millones 872 mil 196 contagios y 325 mil 398 decesos desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

Precisó que son 714 mil 749 los casos sospechosos de la enfermedad y 68 mil 357 el número de infectados activos estimados en el país.

En las últimas cinco semanas, señaló la dependencia, los casos se concentran en jóvenes de entre 18 y 29 años, seguidos por personas de 30 a 39 años y 40 a 49.

Las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora. En conjunto conforman 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.

Encabeza la lista la Ciudad de México, con un millón 442 mil 523 casos, le sigue el Estado de México, 583 mil 64; Nuevo León, 325 mil 737; Guanajuato, 285 mil 213, y Jalisco, con 249 mil 828.

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que "de nuevo regresó el bicho este"; sin embargo, destacó que debido a que se han aplicado más de 200 millones de vacunas, no causa el mismo daño que antes.

"Ya no causa el mismo daño. Ya no hay que hospitalizarse y, lo más importante, pues ya no afecta, ya no hay fallecimientos, que es lo que más nos dolió durante mucho tiempo", afirmó.