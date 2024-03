Fentanilo se produce en México, Estados Unidos y Canadá, reconoce AMLO

En entrevista con la periodista Sharyn Alfonsi, del programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, el Jefe del Ejecutivo federal aceptó por primera vez que en México se produce fentanilo.

En entrevista con la periodista Sharyn Alfonsi, del programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que lo que se debe hacer con los delincuentes es aplicar la ley "porque con delincuentes no se puede negociar" .

"No, no, no, no, no. Lo que hay que hacer con los delincuentes es aplicar la ley, pero no voy a establecer contacto, comunicación con un criminal" , respondió el Presidente.

"¿Está diciendo que no tiene que acercarse a ellos ni comunicarse con ellos?", le insistió la periodista. "No, no, no, no, no, porque con delincuentes no se puede negociar" , respondió.

Alfonsi prosiguió: "El jefe de la DEA [agencia antidrogas de Estados Unidos] dice que los cárteles están produciendo fentanilo en masa y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que la mayor parte proviene de México, ¿están equivocados?".

"Sí. O mejor dicho, no tienen toda la información porque el fentanilo también se produce en Estados Unidos" , contestó.

"El Departamento de Estado dice que la mayor parte proviene de México" , reiteró a López Obrador la entrevistadora.

"El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México, y los precursores químicos proceden de Asia. ¿Sabes por qué no tenemos el consumo de drogas que tienen en Estados Unidos? Porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia" , dijo.

"Pero en México hay consumo de drogas", le señaló la reportera estadounidense. "Pero muy poco" , contestó el Mandatario.

AMLO en entrevista en el programa 60 Minutes, uno de los más vistos en EEUU, acepta que el fentanilo es producido en México; un discurso muy diferente al que tuvo durante más de 5 años, negando que esto fuera así. Sin embargo, dice que también se produce en EEUU y Canadá, y que… pic.twitter.com/qvdpOVZV8M — José Luis Morales (@JLMNoticias) March 25, 2024

"Asesinato de candidatos no amenaza la democracia" .

Sobre el asesinato de candidatos en el proceso electoral, López Obrador señaló que son casos en específicos y rechazó que esto represente una amenaza.

Afirmó que puede viajar por todo el país sin problemas y no hay región a la que no pueda ir.

"El número de funcionarios y candidatos de gobierno asesinados aumentó de 94 en 2018 a 355 el año pasado. Obviamente no lo ve como una amenaza para usted, pero, ¿lo ve como una amenaza para la democracia?", le preguntó la periodista.

"No. Hay algunos casos específicos. No hay represión estatal" , argumentó.

"Trump no construirá muro" .

Sobre el tema migratorio, el Mandatario federal consideró que si Donald Trump es reelecto como presidente de Estados Unidos no construirá un muro en la frontera con México. "Eso no funciona… [Lo dice] en campaña" , aseguró en la entrevista realizada en Palacio Nacional.

"México no es un país peligroso para periodistas" .

Cuestionado por haber difundido el mes pasado el número telefónico de la periodista de The New York Times autora de un reportaje sobre presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña presidencial en 2018, López Obrador rechazó que haya tenido la intención de causarle daño y negó que México sea un país peligro para los periodistas.

"No lo hice con la intención de hacerle daño. Ella, como usted, son figuras públicas y yo también" , argumentó.

"¿Qué estaba pensando cuando hizo eso?", se le preguntó.