En Sonora todavía se cuenta con el modelo de adopción simple, donde por "ingratitud del adoptado", es posible regresar al niño a albergues y casas hogares.

Niñas, niños y adolescentes (NNA) con virus de inmunodeficiencia humana (VIH), trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o discapacidad motriz son regresados a albergues por personas que iniciaron un proceso de adopción, alerta Ángela Sepúlveda, asesora en diversas organizaciones de la sociedad civil y albergues.

“Cuando la patria potestad todavía está en juicio, los niños entran a un programa de acogimiento, se van a vivir con el posible adoptante y durante este tiempo, como no hay una parte legal que comprometa al adoptante y garantice la seguridad del niño, los pueden regresar al albergue.

“Y eso es algo horrible, lo he visto en varias ocasiones y no hay una penalización por parte del gobierno para estas familias que deciden regresar a un niño que ya viene de varios duelos de abandono y que se enfrenta a un duelo más” , recalca.

Los niños piensan que otra familia no los quiso, pues sus papás biológicos no pueden estar frente al cuidado por diversas razones, o aquellos niños que no tienen padres, al ser abandonados por una familia con la que ya se encariñaron, piensan que ellos son el problema al tener enfermedades o una discapacidad.

“Yo me pregunto, las personas que tenemos hijos biológicos, si no los quieres, ¿a dónde los mandas?, ¿cómo los regresas? Si nace un bebé y tiene algún problema de parálisis o alguna afección o mal, lo que sea, le haces frente y vas construyendo y formando una familia. Esta no es una realidad de los niños en el sistema de protección” , lamenta.

Ángela fue trabajadora en el albergue Casa de la Sal, donde reciben a infantes diagnosticados con VIH. Conoció a decenas de menores con discapacidad, víctimas de abusos y violencia, que además son introvertidos y por lo tanto, rechazados.

“Los niños son vinculados a través del DIF, que dicen: ‘Tengo un niño, no tengo espacio y además es un niño que vive con VIH. Entonces, lo tengo que mandar a un albergue especializado’, lo cual está pésimo, eso no debería de pasar, eso es algo que nos está enseñando que todavía hay estigma y discriminación” .

Cuestiona que el sistema dé prioridad a dejar a niños con sus familias de origen sin importar si son violentas o no, mientras que el número de adopciones concluidas es bajo, al cumplir 18 años, salen de los albergues, entran en situación de calle, en relaciones abusivas, otros dejan de tomar sus medicamentos y fallecen.

“Les estás robando la oportunidad de que crezcan en un entorno de familia, porque durante ese proceso pueden pasar cinco, seis, siete años, y hoy por hoy sabemos que un niño mayor a cuatro años se vuelve un niño que se va a institucionalizar y es un gran peligro porque al ser un niño que crece en un albergue, las posibilidades de salir de este sistema con un proyecto de vida son pocas y es una realidad muy triste” , detalla Sepúlveda.

Promueven homologación sobre adopción en México

En México, cada estado tiene su propia normativa en materia de adopciones, por lo que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional busca homologar el proceso, a través de una reforma con la que se elimine la adopción simple, mediante la cual es posible devolver a un infante.

El 28 de enero de 2025, el DIF publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevos lineamientos en materia de adopción, los cuales establecen un proceso claro, centrado en los niños, alejado de criterios discriminatorios y que va a facilitar que la Federación procese de manera adecuada las adopciones, explicó Luis Peña Cruz.

El encargado del despacho de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Procuraduría Federal expresó que planean enviar la iniciativa a la Consejería Jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que sea revisada.

"Necesitamos una ley única que nos haga salir de esta dispersión normativa. Es algo que nos hemos comprometido a finalizar durante 2025, entregar a la brevedad posible este proyecto, que siga sus procesos y eventualmente lleguemos a una presentación de una iniciativa que puede ser discutida por el Congreso de la Unión (...) porque se requiere una reforma a la Constitución para darle la facultad exclusiva al Congreso de legislar en materia de adopciones" , indicó.

Así se procurará que todas las adopciones se realicen en apego al interés superior de la niñez, regular la incorporación de niños a un nuevo entorno familiar definitivo por medio de la adopción, crear un proceso administrativo ágil, rápido y sencillo para los infantes y las personas solicitantes, entre otros objetivos. "Estos lineamientos son la base para lo que esperamos se convierta en la Ley Nacional de Adopciones, es nuestro proyecto de ley. Queremos que quede a nivel nacional para eliminar esta disparidad de criterios, que unifique todos los plazos y que dejen de existir decenas de leyes que se contradicen entre sí, que tienen enfoques perversos para las niñas y los niños" , explicó.

Peña Cruz detalló que hay 13 entidades con leyes especiales sobre adopción, como Veracruz, Baja California y Yucatán. En 27 estados, la única forma de adoptar es vía plena, es decir, de manera irrevocable, con todos los derechos que tiene un hijo biológico y que forme parte de la familia consanguínea del adoptante. Campeche, Jalisco, Sonora, Guerrero y Guanajuato todavía cuentan con la adopción simple, donde por 'ingratitud del adoptado', es posible regresar al niño a albergues y casas hogares.

De hecho, la Procuraduría Federal promovió cinco amparos para que se apeguen a lo dictado en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Cuidarán que haya una adecuación del ofrecimiento para la adopción, para valorar actitudes, expectativas, características sicológicas, historia familiar y personal, estado de salud, entorno, trayectoria evolutiva y el funcionamiento familiar de los solicitantes.