Lorenzo Córdova rechaza irregularidades en su gestión

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, rechazó los señalamientos del Órgano de Control Interno de ese instituto sobre supuestas irregularidades en su gestión, dijo que es cuestionable la práctica jurídica y contable que se realizó y acusó una campaña mediática de distracción y daño al prestigio del INE, sus funcionarios y exfuncionarios.

En un comunicado publicado en la red social X expuso que la información que se ha difundido en las últimas horas sobre investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el INE señala montos diversos, que según rondan los 400 millones de pesos, "sin que exista un solo comunicado oficial que refiera a una cifra siquiera parecida".

Aclaró que el único documento que es público es el reciente Informe Anual de Gestión del Órgano Interno de Control (OIC) del INE que remitió al Consejo General y a la Cámara de Diputados. Sin embargo, ese Informe señala que se trata de asuntos que están siendo investigados y que, por tanto, "no constituyen una irregularidad ya acreditada y juzgada".

Subrayó que llama la atención que, con una "cuestionable práctica jurídica y contable", el encargado de despacho del OlC -Luis Osvaldo Peralta- haya incluido en su Informe y en sus comentarios ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados asuntos que están bajo investigación, que son objeto de solventación y que no constituyen irregularidades probadas".

Consideró que dicho funcionario "alimentó de forma irresponsable y dolosa la idea de serias irregularidades administrativas en la gestión institucional del INE, provocando un claro efecto corruptor del proceso de auditoría en la opinión pública".

Córdova Vianello, aclaró que ha recibido notificación formal alguna de una sola indagatoria realizada por el OIC del INE durante los años en que me desempeñé como Consejero Presidente de dicha institución. "Si la hubiera, estaré atento a responder con toda precisión: el que nada debe, como es mi caso, nada teme".

Dijo que el encargado de la OIC en vez de desahogar y concluir sus investigaciones con todo rigor jurídico formule expresiones que sólo se prestan a la especulación. "Su deber es cumplir la ley, no desatar campañas mediáticas de distracción y daño al prestigio del INE, sus funcionarios y exfuncionarios".

"No me sorprenden las declaraciones de algunos diputados del PRI. En los últimos meses de mi desempeño en el INE, fui uno de los consejeros que no avalaron los cambios estatutarios que pretendían una extensión en el cargo del presidente del PRI -Alejandro Moreno- lo que generó la animadversión política de sus operadores. Son costos de haber sido un árbitro independiente, de lo que no me arrepiento", concluyó Lorenzo Córdova.