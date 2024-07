"No tengo que ver con reforma": rechaza AMLO reunión con Piña

De estas mesas de análisis saldrá una propuesta que presentarán al Ejecutivo y al Legislativo en agosto próximo, en el marco de la discusión de la iniciativa enviada por AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó reunirse con la ministra Norma Piña y argumentó que él ya no tiene nada que ver con la reforma judicial, ya que ahora está en manos del Poder Legislativo.

"Yo no tengo ya nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa de acuerdo con mis facultades. Y estoy convencido de que hace falta la reforma al Poder Judicial y me molesta mucho que, durante bastante tiempo, se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel, se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco", comentó López Obrador.

Ayer, la titular de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal inauguró la última sesión del Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, un proceso de consulta al que convocó en febrero pasado.

Norma Piña hizo un "llamado contundente" al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para recibir las conclusiones de esta consulta nacional emprendida por la Corte.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional, y analizar cómo afecta la reforma no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país", manifestó.

Además, Piña advirtió ayer que la reforma al Poder Judicial fortalecerá a "grupos de poder" que podrían influir en la elección de jueces. Y consideró que la propuesta de elección de jueces, magistrados y ministros abre la puerta para la llegada de improvisados al Poder Judicial.

Molesta a AMLO tardanza en resoluciones

Ante lo declarado ayer por la ministra Piña, esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario federal le pidió a la presidenta de la Corte explicar por qué tardan tanto en sus resoluciones y el por qué se aferran en ganar más que el presidente.

"Con todo respeto le diría a la presidenta (Piña): ¿por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver lo que debe ser de rápida decisión? Porque existen tesis, jurisprudencia, está todo... Y, ¿por qué tardan tanto?, ¿por qué las tácticas dilatorias?

"Que revisen los casos que tienen o lo otro, ¿por qué no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años? O que nos explique: ¿por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario? O, ¿por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada?", lanzó.

Tras el llamado de Piña a que se le abran las puertas de Palacio Nacional, López Obrador respondió que será la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la que se encargará de dialogar con los ministros.

"Pienso que hay que dialogar, la secretaria de Gobernación lo está haciendo, lo mismo los legisladores, ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso.

"Qué bueno que se reconoce que hace falta la reforma, creo que eso es un paso adelante. Sobre los procedimientos y el método de elección de jueces, magistrados, ministros, requisitos, pues todo eso lo va a analizar el Congreso, es labor, es función del Poder Legislativo, pero también debe haber diálogo", mencionó.

El titular del Ejecutivo federal lamentó que sus adversarios le llamen "experiencia" a aprender a "torcer la ley"; por lo tanto, reiteró su intención de que los jueces electos por el pueblo sean aquellos recién egresados de las facultades.

"Tenemos visiones distintas, yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades y de las escuelas de Derecho vienen con mucha ilusión de aplicar la ley sin distingos, no están maleados. Y esto es una renovación, además, estudian Derecho y para ser juez, magistrado o ministro lo que se requiere, además de la profesión de abogado, es la honestidad y ser incorruptible y tener el deseo ferviente de impartir justicia.

"Lo otro es cómo se interpreta la ley pero hay mucha bibliografía sobre eso, hay tesis, hay jurisprudencia, pero muchas veces salen y empiezan a trabajar, no en todos los casos, pero aprenden a torcer la ley y se vuelven expertos y a eso le llaman experiencia. Pero son criterios, pero eso se puede atender, lo importante es que se está aceptando que hace falta la reforma", explicó.

AMLO recordó que el Poder Judicial debe estar a favor del pueblo y no de una minoría, ya que los ciudadanos son los que mandan en una democracia.

"Es un instrumento, el Poder Judicial al servicio de una minoría, no está al servicio de todo el pueblo, es un poder faccioso, ¿por qué hablo de poder faccioso? Porque es un poder al servicio de una facción y necesitamos que el Poder Judicial y todos los Poderes, los tres, estén al servicio del pueblo.

"El amo es el pueblo, no los potentados, no los traficantes de influencia, no los abogados especialistas en sobornar, en extorsionar, es el pueblo el que manda en la democracia, pero qué bueno que esto se está produciendo. (...) Que vayan aprendiendo a respetar al pueblo, para eso fue esa elección ya hace mes y medio. La lección de la elección es respeta al pueblo de México, no creas tonto al pueblo de México, nada más es un estate quieto, un tenga para que aprenda", agregó.