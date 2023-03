Fiscalía identifica a 8 'responsables' por la muerte de migrantes

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México se comprometió a transparentar el caso del incendio en Ciudad Juárez que causó la muerte de 39 migrantes y a dar a conocer todos los detalles, asegurando que "nada se va a ocultar y se va a decir la verdad".

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará que se giren órdenes de aprehensión contra 8 personas señaladas como presuntas responsables de la muerte de 39 migrantes y lesiones a otros 27, por el incendio que ocurrió el pasado lunes en la estancia provisional del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sara Irene Herrerías, fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, informó que en las próximas horas se solicitarán las primeras 4 órdenes de aprehensión por los probables delitos de homicidio, daños en propiedad ajena y lesiones, además de que se buscan elementos para configurar abuso de autoridad y malos tratos.

De los presuntos responsables, se encuentra un migrante señalado de provocar el incendio, mientras que otros dos pertenecen al Instituto Nacional de Migración (INM) y uno a la empresa de seguridad privada encargada de las instalaciones de la estancia provisional.

"Todavía están en proceso para que los cuerpos sean repatriados a sus lugares de origen, aún falta el reconocimiento por parte de familiares para iniciar la entrega de los mismos", señaló Herrerías Guerra y dio a conocer que ayer miércoles llegó el primer familiar de uno los occisos.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, indicó que está en constante comunicación con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por lo que prometió que esta tragedia no va a quedar impune.

La secretaria consideró que así como los servidores públicos tendrán que enfrentar la ley por los homicidios, también se va a hacer la revisión de la empresa (concesionaria del servicio de seguridad), para ver si cumplía con requisitos y permisos correspondientes, aunque adelantó que la compañía privada ya no podrá dar servicio en México.

"Las investigaciones van a llegar hasta donde tengan que llegar", advirtió.

"No había un reglamento que fuera respetado en ese momento, pero también la decisión de que, en lugar de salvar las vidas, no fueron capaces de abrir una reja. Entonces, es algo que está en las investigaciones, como dijo la fiscal (Sara Irene Herrerías) ¿quién no permitió la salida de estas personas? Evidentemente hay un delito grave", subrayó.

La secretaria de Seguridad detalló que de los 27 migrantes hospitalizados, 14 son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 11 en el Hospital General del Estado de Chihuahua y dos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).