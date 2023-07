Fallece Alejandro Martí, empresario y fundador de México SOS

El empresario perdió la vida la tarde de este lunes 24 de julio a los 73 años de edad. Se desconoce de momento la causa de su muerte.

Este lunes se informó del fallecimiento de Alejandro Martí, empresario y presidente de la Organización México SOS, quien cobró relevancia hace 15 años tras el secuestro y asesinato de su hijo adolescente.

El caso de Alejandro se remonta al 4 de junio de 2008, cuando miembros de la organización delictiva "La Flor" secuestraron a su hijo Fernando Martí, de 14 años, en la colonia Jardines del Pedregal mientras se dirigía a su secundaria en la Ciudad de México.

Los familiares del menor hicieron un pago de 6 millones de dólares para su rescate. Sin embargo, 53 días más tarde su cuerpo sin vida fue encontrado en la cajuela de un auto abandonado y con reporte de robo en Coyoacán.

Tras el incidente, Alejandro Martí fundó México S.O.S, ONG con el objetivo de poner un alto a la inseguridad en el país, y también emitió un reclamo a las autoridades, a quienes exhortó a trabajar contra la inseguridad y luchar por abatir la impunidad y la corrupción.