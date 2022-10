Halleluja de Leonard Cohen tendrá su propio documental

"Fueron años de convencimiento al mánager, pero cuando lo logramos tuvimos acceso a los cuadernos de él y las 150 versiones de la canción que en realidad eran revisiones".

A "Hallelujah", canción de Leonard Cohen, los números la respaldan: tan sólo en su cuenta oficial de YouTube, las cifran indican más de 200 millones de reproducciones, que la coloca apenas por debajo de clásicos como "Yesterday" y "Let it be" de The Beatles.

La letra, en distintas versiones, ha sonado en varias producciones audiovisuales como "Shrek", lo cual la ha puesto en la palestra de las nuevas generaciones, que ya la consideran entre sus favoritas.

Lo raro es que cuando Cohen llegó por vez primera a ofrecerla a la compañía discográfica, ésta la rechazó por considerar que no era buena.

Todo esto dio pie a un documental sobre la canción titulado "Hallelujah: Leonard Cohen. A journey. A song", que espera fecha para ser estrenado en México, pero que dio una probadita en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

Danya Goldfine y Daniel Geller

Dayna Goldfine y Daniel Geller son los directores del largometraje que tardó tres años en hacerse, luego de que inicialmente ni siquiera tenían la intención de algún día ver al canadiense en vivo.

"Habíamos escuchado esta canción sin saber que era de él y unos amigos nos invitaron, compraron los boletos y lo vimos en su tour final. Al momento que se tira de rodillas y comienza a cantar, supimos que eso era un momento imborrable", cuenta Dayna.

"Hace ocho años estábamos cenando y un amigo nos preguntó si se nos había ocurrido hacer algo con la canción y dijimos que no sería una buena idea, pero a los pocos minutos, recordando la escena del concierto, dije que igual estaría bien hacer algo", agrega.

Entonces todo fue un tobogán. Por medio de internet descubrieron que había un libro que hablaba de la canción, el rechazo inicial a la misma por parte del sello musical, la resurrección de Cohen y el éxito de esta.

Entrevista con Cohen

Ya habían existido intentos de productores de hacer algo con ella, pero abandonaban la idea porque no habría entrevista con Cohen, el costo de los derechos musicales y sería aburrido hablar de una sola canción.

"Fueron años de convencimiento al mánager, pero cuando lo logramos tuvimos acceso a los cuadernos de él y las 150 versiones de la canción que en realidad eran revisiones", comenta Daniel.

"El no tener entrevista con él hizo que reconceptualizáramos todo, si lo hubiésemos tenido habría sido un documental con un hombre reflexionando, entonces, lo que hicimos fue viajar con él que no sólo era un poeta, sino un compositor de canciones", recalca Dayna.

Cohen falleció a los 82 años en 2016. En su momento fue introducido al Salón de la Fama del Rock en EU y de la Fama Musical en Canadá, además de recibir la Orden de su país natal y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

La distribuidora Sony es quien la manejará en México, para un estreno tentativo en 2023.