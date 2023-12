Vinculan a proceso a hermana y sobrino de García Luna

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, también les reiteró la prisión preventiva justificada por un plazo máximo de hasta dos años.

Un juez federal vinculó a proceso a Gloria García Luna y Édgar Rodríguez García, hermana y sobrino de Genaro García Luna, por lo delitos de delincuencia organizada y lavado de más de 5 mil millones de pesos, supuestamente desviados a través de contratos del sistema penitenciario.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, también les reiteró la prisión preventiva justificada por un plazo máximo de hasta dos años.

Al mismo tiempo les fijó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, en el cual tanto la Fiscalía General de la República como el defensor público federal reúnan sus respectivos datos de prueba.

La imputada llevará su proceso en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos, y su hijo en el Penal Federal del Altiplano, en el Edomex.

El juez también ordenó al penal morelense extremar medidas para garantizar la seguridad y la integridad física de la procesada, debido a que teme ser víctima de un atentado, debido a que varias de sus compañeras de celda fueron detenidas y sentenciadas durante la gestión de García Luna en la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal.

A Rodríguez García no le implementarán medidas adicionales de seguridad, porque él dijo que no las necesitaba al estar aislado en una celda durante 23 horas del día.

Responsabiliza a FGR

Durante la audiencia, la hermana de García Luna tomó la palabra para defender a su familia y responsabilizar a la FGR de cualquier agresión de la que puedan ser víctimas ella y su hijo en la cárcel.

"No tenemos antecedentes penales, no tenemos más interés que nuestro nombre como familia, que ha sido mancillada por los medios de comunicación y las autoridades", dijo.

"Por Dios que no escuchen mis apellidos y esto es difícil porque todos los días nuestro nombre es mencionado en las llamadas 'mañaneras', la población no entiende que no somos delincuentes y que estamos siendo expuestos por nuestra condición de familia por las autoridades y no se puede pasar por alto".

"No es una situación que se deba soslayar que se sepa entre los internos que soy hermana del ingeniero, yo puedo sufrir un atentado y también mi hijo. A la FGR yo la hago responsable de mi vida e integridad física y de la de mi familia".

Imputación

El pasado 4 de abril el juez Gregorio Salazar Hernández ordenó la captura de Genaro García Luna y otras 59 personas, entre ellas su hermana y el hijo de ésta, por supuestamente participar en un esquema de desvíos de recursos y lavar más de 5 mil 112 millones de pesos provenientes de 10 contratos de la Secretaría de Gobernación.

Los convenios cuestionados fueron adjudicaciones directas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS) a la empresa Nunvav, registrada por el ex Secretario de Seguridad Pública Federal en Panamá.

Gloria García Luna y su hijo eran accionistas de GLAC Security Consulting, una empresa de seguridad privada constituida en 2014 que tenía contratos de consultoría con los gobiernos federal y estatales, partidos políticos y empresas.

Dicha compañía está inmersa en la trama de triangulación de recursos de los contratos del sistema penitenciario, de acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Según la UIF, entre 2015 y 2019 Nunvav hizo transferencias a Operadora Grupo Gas Mart, una empresa cuya contabilidad supuestamente controlaban los cómplices de García Luna; a su vez, esta gasera depositó 20 millones 800 mil pesos a Glac Security Consulting.