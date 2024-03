¿Quién es Jaime Barrera Rodríguez, periodista desaparecido?

El periodista fue privado de su libertad de manera violenta este lunes.

Este 11 de marzo, Itzul Barrera, candidata a diputada local del distrito 9 de Guadalajara por Morena, solicitó ayuda a través de una publicación en su cuenta de X para localizar a su padre, el periodista Jaime Barrera Rodríguez, a quien reportó como desaparecido.

Comunicado de desaparición

"Mi papá, el mejor periodista de este estado. Está desaparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta él, por favor les pido que difundan", expresó.

Tras esta noticia, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, recalcó por medio de sus redes sociales que actualmente todas las corporaciones están coordinadas para dar con el paradero del periodista.

"Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo", expuso.

De acuerdo con algunas pistas que ha dado la Fiscalía de Jalisco, el periodista habría sido privado violentamente de la libertad después de salir del noticiero radiofónico que conduce, minutos después de las 14:00 horas de este lunes.

Lo que alertó a sus familiares fue que el periodista no asistió a su programa 'En plural' de Televisa Jalisco, medio en donde es titular del noticiero diario nocturno a través del canal N+.

En conferencia de prensa, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz señaló que luego de haber localizado el vehículo del comunicador el lunes por la noche en la Unidad Fovissste de Zapopan y procesarlo durante la madrugada, la mañana de este martes recibieron una llamada al 911 en la que presuntos testigos dijeron tener información de cómo ocurrieron los hechos.

¿Quién es Jaime Barrera Rodríguez?

Jaime Barrera Rodríguez es un comunicador jalisciense de 56 años.

Es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

Asimismo, tiene una Maestría en Comunicación Estratégica por la Universidad Panamericana.

Ha trabajado en distintos medios de comunicación como Televisa Guadalajara, Líder Informativo, Canal 44 y el diario El Informador. También es fundador de uno de los primeros noticieros de Radio Universidad en Guadalajara llamado 'Línea Universitaria en Radio Universidad'.

Durante su trayectoria, se ha desempeñado como reportero, editor y conductor, siempre enfocándose en temas políticos y de investigación.

El periodista se ha adentrado al mundo de las redes sociales, ya que cuenta con un canal de YouTube donde suele entrevistar a políticos.