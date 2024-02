Influencer de OnlyFans es candidata a Senadora por Tamaulipas

Cendy Robles pasó de subir contenido a OnlyFans a ser candidata al Senado de Tamaulipas. Esta es su historia.

La comunicadora e influencer de Only Fans, Cendy Yarelly Robles Méndez, se registró en el Partido del Trabajo como candidata al Senado por Tamaulipas, y llevará como compañero de fórmula a Francisco Chavira.

" Estoy muy feliz de compartirles que oficialmente me registré, el nombramiento nos fue entregado por el presidente nacional del PT, el profesor Alberto Anaya Gutiérrez, así como de nuestro Comisionado Nacional del PT en Tamaulipas, Arcenio Ortega Lozano ", expresó.

Estoy muy feliz de compartirles que oficialmente hoy me registré como candidata al Senado por Tamaulipas por el Partido del Trabajo (voy en primera fórmula). Me acompaña el Dr. Francisco Chavira como compañero de fórmula rumbo al Senado.



El nombramiento nos fue entregado la… pic.twitter.com/5aewlUa2js — Cendy Robles (@cendyrobles) February 18, 2024

¿Quién es Cendy Robles?

Cendy Robles Méndez tiene 39 años, nació el 17 de abril de 1984 en Ciudad Victoria, es contadora pública de carrera, fue conductora de noticieros en Tamaulipas en el Canal 10, en Televisa, Tv Azteca y conductora de un programa de videos en Multimedios. En la actualidad es la coordinadora de Afiliación en el Distrito Federal 5 de Tamaulipas por el Partido del Trabajo.

Cendy es soltera, tras divorciarse hace cinco años del padre de su única hija.

En el año 2023 llamó la atención cuando decidió incursionar en la plataforma de contenido para adultos, Only Fans.

" Pondré mi sello personal a mi cuenta, con contenido para los verdaderos fans ", señaló.

Ahora, al registrarse como candidata del PT, Cendy Robles afirmó que para ella no era sencillo competir contra personajes que llevan mucho tiempo en la política.

" Y sin dinero, Only Fans fue una excelente estrategia de marketing político, estoy en la mente de los ciudadanos. Hice una campaña de posicionamiento político a nivel estatal con cero pesos ".

También abundó más sobre los motivos que la llevaron a abrir su cuenta en el 2023.

" Primero, para complacer a mis miles de seguidores que son más de 700 mil entre todas mis redes sociales. Porque hace muchísimo tiempo me lo solicitaban, pero la verdad no me atrevía, porque al igual que todos tenía una muy mala referencia de esta plataforma digital. lo hice como una estrategia política de posicionamiento y viralización. No hay que olvidar que yo soy Consultora de Comunicación, a eso me dedico, a diseñar estrategias de comunicación y posicionamiento político ", reveló.

Cendy Robles explicó que al subir a la plataforma, evidentemente iba a despertar mucha intriga y lograría meterse más rápido en las conversaciones de todas las clases sociales.

" De modo, que me aventé una campaña publicitaria con valor de tres millones de pesos en tres días, ¡pero gratis!, solo por el hecho de anunciar que abriría mi cuenta en Only y ponerla en marcha ", agregó.

¿Dejará OnlyFans?

Al ser cuestionada en una entrevista con El Universal sobre si seguirá subiendo contenido a la plataforma, la influencer dijo estar abierta a la posibilidad, ya que le sigue ayudando a viralizarse.