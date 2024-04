Fallece Noé Castañón León, exministro de la Suprema Corte

El jurista chiapaneco, originario de Berriozábal, sentó un precedente dentro de la Corte al haber sido nombrado ministro a la edad de 37 años.

Noé Castañón León, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, falleció este sábado, confirmó su hijo, el senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón Ramírez.

El jurista chiapaneco, originario de Berriozábal, sentó un precedente dentro de la Corte al haber sido nombrado ministro a la edad de 37 años.

Castañón León también fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chiapas y Secretario de Gobierno de ese Estado durante el Gobierno de Juan Sabines.

Familiares y amigos han dado el pésame a través de redes sociales.

Castañón Ramírez escribió:

"Estamos listos, nunca mejor, sin adeudo emocional, perio siempre me vas a faltar. No lo sé procesar por más que me hicieras saber esto esperar. Descansa ya en paz papá. Don Noé. Te vamos a extrañar".

Lamentan fallecimiento

Lamentaron la pérdida de Castañón León, el senador Miguel Ángel Mancera, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal, Felipe Fuentes Barrera.

También el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, y el candidato de Morena a la Gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez.

"Entrañable amigo y compañero de lucha por Chiapas de entonces, el más seguro desde que existen datos oficiales, el Chiapas que se entregó sin conflictos ni invasiones a la siguiente administración, gracias por tu talento y sapiencia", escribió Sabines

"Aportó mucho a Chiapas desde el Poder Judicial y Ejecutivo del Estado. Se jubiló con el más alto cargo y distinción al que un abogado aspira, como Ministro. Deja un legado jurídico importante para los estudiosos del Derecho", indicó Ramírez.

Nacido en 1948, Castañón León fue Ministro de 1985-1994.