"Mi hija no se suicidio", padre de Abigahil exige justicia

Desesperado por no poder enterrar aún el cuerpo de su hija, José Luis espera pacientemente resultados de la segunda necropsia del cuerpo de su hija para corroborar que no cometió suicido.

Estresado por no poder sepultar el cuerpo de su hija Abigail H., después de cuatro días de encontrarla sin vida en los separos de la cárcel municipal de Salina Cruz, José Luis espera armado de paciencia los resultados de la segunda necropsia que un equipo interdisciplinario realiza en una funeraria del puerto, con el acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

José Luis se mueve de su casa a la funeraria en un vehículo amarillo auxiliado por sus familiares, se acerca a los peritos y le explican el procedimiento que se realiza a petición de él y sus hijas, quienes se mantienen firmes en no aceptar que Abigail se suicidó, pues aseguran que fue asesinada a golpes en la cárcel, por lo que exigen justicia y castigo a los policías que participaron.

"Lo hacemos para comprobar que mi hija no se suicidó. Yo no quiero que después de enterrarla me digan eso y den carpetazo, que también me digan que si no estoy contento con el resultado, la desenterremos. No quiero que jueguen con el cuerpo de mi hija, hay que respetarla. Antes de cualquier cosa que se hagan los estudios", expone el padre de la joven en entrevista afuera de la funeraria.

José Luis Hay regresa a su hogar en la colonia Petrolera del puerto de Salina Cruz para informar a sus hijas de los avances. En la sala de la casa aún permanecen los jarrones de flores frescas junto a donde estuvo depositado el féretro. En el patio, las sillas están apiladas en ese espacio en el que por cuatro días familiares y amigos acudieron para dar consuelo y confortar a la familia por la muerte de Abigail, una joven mujer de 30 años que dejó en la orfandad a dos niños.

En un primer momento, las autoridades y el juez cívico afirmaron que la joven se suicidó con su ropa interior apenas tres horas después de estar presa, tras ser detenida por una falta administrativa: agredir a una persona en la vía pública.

Hoy, luego de la petición de la Defensoría de realizar una investigación con perspectiva de género y del anuncio de la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) de que la muerte de Abigail se indaga como feminicidio, quedó separado de su cargo el Juez Cívico Calificador José Alberto Luis Velásquez, "para otorgar mayores garantías en la investigación que realiza la Fiscalía", informó el presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez, quien aseguró que el ayuntamiento seguirá colaborando con las autoridades.

Tras horas de espera, los resultados de la necropsia al cuerpo de Abigail se dieron a conocer. Como "asfixia por ahorcamiento" se determinó la acusa de muerte de la joven, misma que coinciden con la primera necropsia realizada a la víctima, procedimiento pericial que la fiscalía oaxaqueña asegura que se realizó con perspectiva de género y bajo el protocolo ministerial de feminicidio; no obstante, reconoció que "para atender las particularidades del caso y dar certeza a víctimas indirectas, se realizó una segunda autopsia".

Este segundo procedimiento fue solicitado por la familia y fue realizado con el acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), además, corrió a cargo de especialistas forenses ajenos a la Fiscalía de Oaxaca.

Según la FGEO, en los actos de investigación estuvieron presentes el Director del Instituto de Servicios Periciales, así como los representantes de varias instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como un especialista en medicina legal de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) quien cuenta con certificación vigente del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, además de especialistas médicos sugeridos por la familia de la víctima.

De acuerdo con Felipe Gamma Casas, especialista en medicina legal de los SSO quien participó en la necropsia de forma Independiente, aunque la causa de muerte se determinó como "asfixia por ahorcamiento", corresponde a la fiscalía determinar con que objeto se realizó o si se trató de un suicidio.