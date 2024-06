Tarjetas de crédito que pueden ayudarte a limpiar el Buró de Crédito

Conocer y entender las características de cada tarjeta te permitirá tomar decisiones informadas y beneficiarte al máximo de los servicios financieros disponibles.

Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta útil no solo para obtener liquidez en situaciones de pago extraordinarias o aprovechar oportunidades de compra a meses sin intereses, sino también para mejorar o crear tu historial en el Buró de Crédito.

Sin embargo, es crucial estar informado sobre los términos y condiciones antes de adquirir una. Las tarjetas de crédito ofrecen varias ventajas, como diferir compras en meses sin intereses y mejorar tu historial crediticio.

No obstante, es importante estar consciente de los altos intereses y comisiones que pueden cobrar algunas tarjetas. Antes de aceptar este tipo de servicio financiero, es esencial conocer cada detalle de fechas, cobros, comisiones y pagos asociados.

Recomendaciones para mejorar tu historial

Las tarjetas de crédito diseñadas para ayudar a construir o reconstruir crédito pueden ser una herramienta poderosa si se usan de manera responsable. A continuación, algunos consejos para mejorar tu historial crediticio:

Paga el dinero que debes en la tarjeta : Mantén tus pagos al día para evitar intereses y mejorar tu calificación crediticia.

No gastes más de lo que puedes pagar: Asegúrate de que tus gastos sean manejables y que puedas cubrirlos completamente cada mes.

Verifica que tu tarjeta departamental tenga el respaldo de Visa o Mastercard : Esto puede aumentar tu aceptación en más lugares y mejorar tu historial .

Usa tu tarjeta una vez al mes: Mantén la tarjeta activa con compras pequeñas y pagas el saldo completo.

Mantén la activa con compras pequeñas y pagas el saldo completo. Tener una cuenta de ahorro o nómina activa: Esto puede demostrar estabilidad financiera y mejorar tu calificación.

Tarjetas

Aquí algunas tarjetas de crédito que pueden ayudar a limpiar tu Buró de Crédito:

Klar

Puede obtenerse con mal Buró.

Rendimiento del 10% anual mientras construyes tu historial crediticio .

. Sin anualidad de por vida.

Solicitud 100% en línea con respuesta en pocos minutos.

Stori

Sin comprobante de ingresos.

Sin anualidad de por vida.

Aceptación internacional a través de Mastercard y acceso a una red amplia de cajeros automáticos.

Vexi American Express

Sin cuota anual de por vida (con comisión de apertura).

Hasta 2% de cashback en pagos aplicables.

Aceptación internacional y promociones a meses sin intereses.

Vexi Carnet

Permite construir historial crediticio .

. Sin cuota anual de por vida (con comisión de apertura).

Aceptación nacional y acceso a descuentos y promociones.

Banbajío Tarjeta de Crédito Garantizada

Programa de lealtad Cash Back.

Beneficios VISA y promociones al utilizar la tarjeta.

Aparecer en el Buró o Círculo de Crédito no es negativo, siempre y cuando tu reporte refleje un buen comportamiento financiero.

Si sospechas que tu calificación ha bajado, usar una tarjeta de crédito de manera responsable puede ser una excelente opción para mejorar tu historial crediticio.