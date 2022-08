Vanessa Nova Herrera despareció días antes de su rehabilitación

El último día que la vieron fue el 7 de agosto, observaron que se encontraba sana, estable y de buen ánimo, convivió con sus hijos, pero el siguiente lunes, el 8 de agosto, personal del lugar le avisa mediante un mensaje de texto que ella escapó.

Hace 11 días fue reportada como desaparecida Vanessa Nova Herrera, unas semanas antes de terminar un tratamiento de atención dentro de un Centro de Prevención de Adicciones, hasta ahora su familia no sabe nada sobre su paradero, dijo Delia, hermana de la joven de 25 años de edad.

La familia de Vanessa relató que ella estaba internada en un anexo conocido como Mujeres Preparadas en Acción desde el 10 de mayo del 2022 y saldría el 10 de septiembre, el lugar se encuentra ubicado en Tenango Del Valle y dieron con él por recomendación.

Comentó que la responsable del centro incluso le dijo que no podía atenderlos en el lugar para proporcionarles más datos porque desde que se escapó "ya no era si responsabilidad".

La buscan en Tenango

"Por nuestros medios nos movimos a buscarla en Tenango, el martes 9 de agosto a mi papá y mi otra hermana les negaron el expediente de Vanessa, desde su registro hasta que presuntamente huyó. Únicamente les dijeron que ella se había ido con una de las responsables del lugar, por la puerta principal", agregó.

Señaló que incluso les advirtieron que únicamente con una orden de cateo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) podrían ingresar al lugar, pues señalaron que ella incluso se habría llevado sus pertenencias. El jueves, personal de dicha institución acudió para hacer la primera visita, pero no les permitieron el acceso, rechazaron también la presencia del responsable Luis Miguel Díaz.

La joven desaparecida es oriunda de San Mateo Atenco, madre de dos pequeños y, a decir de su hermana, nunca se había ausentado sin avisar por lo que temen que haya sido víctima de un delito.

"Cuando ingresó le hicieron un antidoping y nos dijeron que no iba tan mal. Ya la pudimos ver presencialmente hasta el tercer mes. No nos dijo que maltrataran a las mujeres ahí adentro, sólo que las castigaban sin el domingo de películas o sin una comida, pero no nos dijo que que se quería ir, solo que ya quería estar con sus hijos", relató Delia.

Pidió a las personas que lean la noticia sobre esta desaparición que si la han visto o saben sobre su paradero se comuniquen con las autoridades o en alguna de las redes sociales donde la buscan, pues la esperan sus hijos, sus padres y sus hermanas, que están "desesperados por verla".