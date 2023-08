Restos hallados en Lagos de Moreno dan negativo a los 5 jóvenes extraviados

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, adelantó que los análisis de los restos calcinados encontrados en Lagos de Moreno no corresponden a los 5 jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto.

El paradero de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto vuelve a ser una incógnita, luego de que el gobernador de Jalisco adelantara el resultado de ADN negativo de los restos hallados en una finca de La Orilla del Agua, Jalisco.

Enrique Alfaro no dio muchos detalles, pero explicó que los familiares ya fueron notificados del resultado de ADN de los cuatro restos óseos calcinados que se encontraron el 17 de agosto pasado, y dijo que será la Fiscalía de Jalisco quien de más información.

"Ya hay elementos para decir que esas cuando menos no corresponden a los jóvenes, incluso ya he platicado con los papás. Pediría que en esos temas los detalles pueda darlos la Fiscalía, pero sí puedo adelantar que en principio esas osamentas no corresponden a los jóvenes", declaró el Gobernador de Jalisco.

Te puede interesar FGE Jalisco inició identificación de restos calcinados en Lagos de Moreno

El pasado lunes también fue asegurada una finca resultado de las labores de búsqueda de los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de agosto; en dicho lugar se encontraron diversos fragmentos óseos, así como cinco machetes, dos armas punzocortantes, una motosierra y un marro.

Ante este aseguramiento, Enrique Alfaro dijo que se sigue en proceso de identificación para saber a quién pertenecen estos restos óseos.