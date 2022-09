Regresa Austin TV a la música después de una década

La banda nacida a principios de los 2000 regresa al escenario luego de casi una década de ausencia.

A principios de los 2000 una peculiar banda comenzó a destacar dentro de la escena musical, su estilo, su propuesta y sobre todo su imagen llamó la atención de cientos de fans, quienes guiados por el lema "Tu cara no importa, importas tú", se dejaron seducir por los acordes de cada una de sus canciones y el misterio de las máscaras que utilizaban; así nació Austin TV.

Desde entonces, fueron varios años de éxitos, su disco debut "La última noche del mundo" fue todo un suceso y no había un solo festival que no los contemplara dentro de su line up; sin embargo, en el 2013 y tras ofrecer un gran concierto en el extinto Plaza Condesa, la agrupación anunció que se tomarían un descanso indefinido para trabajar en otros proyectos.

La esperanza del regreso siempre estuvo latente, pero mientras más pasaba el tiempo y la generación a la que habían conquistado iba creciendo, más se pensaba que el día de verlos otra vez jamás llegaría.

Por fortuna, "no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue" y tras nueve años de ausencia, este martes la agrupación reveló, a través de sus redes sociales, su regreso a los escenarios.

"En estos años han pasado muchísimas cosas. Somos conscientes de que Austin es más que una banda, es un ente-espíritu que existe y ha existido sin importar las circunstancias. Nos hemos transformado otra vez", se lee en el extenso mensaje.

En el mismo documento, también revelan que por desgracia uno de sus miembros fundadores, Chavo, no los acompañará en esta nueva etapa y piden respetar su decisión.

Además, explicaron las razones detrás de su regreso, y es que para ellos la música no sólo es música, también salva vidas: "La vida nos ha enseñado que Austin y la música nos salvan. Decidimos juntarnos a tocar y componer por la necesidad de expresar todo lo que hemos aprendido y crecido a lo largo de estos años. No hay palabras exactas para describir lo que sentimos, hay música", agregaron.

Por si esto fuera poco, la banda decidió no regresar sola y como un adelanto de lo que sus fans pueden esperar en esta etapa de evolución lanzaron su primer sencillo titulado "De la orquídea a la avispa".

El tema de casi siete minutos, como suelen ser sus composiciones, mezcla varios instrumentos con diálogos bastante profundos. Hasta el momento se desconoce si esta canción formará parte del nuevo material de Austin, eso sí ha sido muy bien recibido por los fans.