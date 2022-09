Verónica Castro vuelve a la pantalla con Eugenio Derbez

Esto es lo que sabemos del regreso de Verónica Castro a la Pantalla Grande.

Verónica Castro vuelve a la pantalla grande y por la puerta grande. Desde hacía años 30 años no había sido convocada para un personaje protagónico. Su última oportunidad fue en 1990 cuando estuvo al frente de "Dios se lo pague". Si bien ha seguido actuando, lo cierto es que hace tiempo esperaba por un papel estelar.

Eugenio Derbez ha decidido dárselo. El actor la convocó para ser parte de la película "Cuando sea joven". Se trata de una producción de su compañía "3Pas Studios". Hace unos días, presentó el tráiler y ha dejado a todos sorprendidos con la elección del elenco protagónico.

Verónica Castro le dará vida a Malena, una mujer de 70 años quien recibe una segunda oportunidad para cumplir su sueño. Para ello se convertirá en su yo a los 22 años, interpretado por Natasha Dupeyron, quien hará todo lo que hasta a su alcance para que nadie note lo que está sucediendo mientras cumple su deseo.

Qué une a Eugenio Derbez y Verónica Castro además de la película

Sin embargo, esta película no es lo único que Derbez y Castro tienen en común. La fama y el dinero tampoco es el punto que los une. Pero hay algo que sí. Ambos no han podido perdonar a sus ex al punto de tomar decisiones que afectan a sus familias. El rencor no ha cesado en todos estos años y ninguno de los dos está dispuesto a ceder terreno.

Eugenio Derbez no está dispuesto a ver a Victoria Ruffo ni siquiera en el bautizo de sus nietos. Según el actor no está dispuesto a perdonarle luego de todos los meses que debió estar lejos de su hijo, José Eduardo, por esto. En tanto que Verónica Castro estuvo 3 décadas sin hablarle a Manuel "Loco" Valdés, el fallecido padre de Cristian Castro. Enterarse de que estaba casado cuando ella quedó embarazada fue una brutal decepción para la actriz.