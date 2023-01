Rechaza AMLO que "Abrazos, no balazos" haya pasado a la historia

"No, son las dos cosas, pero lo fundamental es atender las causas y eso no va a variar porque consideramos que el ser humano, lo he dicho muchas veces, no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales".