México tendrá mejor sistema de salud como el Dinamarca: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que ya rectificó con su promesa y que México no tendrá un sistema de salud de primera como el que tiene Dinamarca, sino "mejor".

Al formalizar la transferencia de los servicios hospitalarios de la entidad con el modelo del IMSS Bienestar, el jefe del Ejecutivo federal garantizó que no habrá limite presupuestal para tener un sistema de salud de primera.

"No va haber límite de presupuesto, es lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera. Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca, no, ya ahora lo estoy pensando mejor, y no va a ser como el de Dinamarca, va ser mejor que el de Dinamarca".

Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), el Mandatario federal aseguró que habrá todos los medicamentos, médicos necesarios, y reiteró su compromiso de basificar a los trabajadores que hoy laboran por contrato.

"Porque ya hicimos ese compromiso y vamos a tener, repito, todos los medicamentos, médicos, las instalaciones y vamos a basificar a todos los trabajadores que trabajan por contrato", dijo.