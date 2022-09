Expresa Adela Micha repudio contra feminicida de Lydya

La periodista mexicana expresó durante su programa en Youtube "La Saga", su opinión a cerca de Jesús "N" el feminicida de Lydya.

La periodista mexicana Adela Micha expresó su repudio en contra del presunto feminicida de Yrma Lydya, Jesús "N", luego de que este último diera una polémica entrevista desde el Reclusorio Norte, en donde trata de criminalizar a la cantante.

Durante su programa en "La Saga" por su canal de youtube, expusieron un fragmento de la entrevista de Jesús "N" en donde señala que desconoce a Yrma Lydya ya que él esperaba que fuera virgen cuando contrajo nupcias con ella.

"No sé con quién me casé, no sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. No sé quién es ella y si hablo de la muerta, es para tratar de averiguar quién era. Yo me casé con una muchacha que, acompañada de su madre y de su abuela, quienes me decían que era virgen, que nunca había tenido a nadie en su vida amorosa, para mí era una gran muchacha es tan difícil pensar que una muchacha tenga una mente tan retorcida", señaló el abogado de 79 años de edad.

Por lo anterior, Adela Micha acusó al abogado de criminalizar a la víctima. "(Busca) Criminalizarla, sea lo que sea, la mataste compadre". "Con esta declaración, este señor me da roña", dijo.

Asimismo, criticó al medio de comunicación y al periodista Mario A. Salgado Becil, no sean claros si esta entrevista fue pagada.

"¿Quién la escribió (la entrevista) ?, sí se prestó (el periodista), a lo mejor el medio, cuando sea pagado hay que decirlo", destacó la también conductora.





Vinculan a Jesús "N" por feminicidio

Cabe destacar el pasado 30 de junio, Jesús "N" fue vinculado a proceso y continuará en prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su esposa, la cantante Yrma Lydya.

En los juzgados del Reclusorio Oriente, el juez de control del caso determinó un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Durante ese lapso, el presunto feminicida de 79 años deberá permanecer encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte como medida cautelar.