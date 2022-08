Rosalía rompe récord de llevarse más Dr. Simis a casa

A través de redes circulan videos de la cantante Rosalía recibiendo peluches del famoso personaje farmacéutico.

Rosalía rompió el récord en recibir la mayor cantidad de peluches de Dr. Simi en un concierto de Monterrey.

El tan esperado Motomami Tour regaló diversos momentos divertidos, que se han compartido a través de las redes sociales, y uno de ellos es la peculiar forma en que los fanáticos mexicanos reciben a sus artistas favoritos, pues circulan en Twitter videos donde Rosalía obtuvo algunos peluches del icónico personaje de la farmacia similares mientras cantaba sus éxitos.

Aunque en el evento de ciudad de México, que se realizó el 15 de agosto en el Auditorio Nacional, los seguidores le habrían tirado hasta “tres muñecos”, los fans regios se tomaron la “tradición” muy en serio.

En el video, compartido en la cuenta oficial @MOTOMAMlTOUR se observa a la intérprete de “Despechá” a la orilla del escenario del Auditorio Citibanamex recogiendo un Dr.Simi del piso y posteriormente abrazándolo.

“Hola Dr. Simi” expresó frente a la audiencia, a lo que estos reaccionaron con gritos. Posteriormente, una lluvia de muñecos se abalanzó sobre ella, por lo que decidió cargar varios de ellos.

“Mira yo ya perdí la cuenta, pero estoy muy feliz de que me lo hayas dado” agregó.

Los peluches de diversos colores se esparcieron por el suelo, lo que nuevamente la emocionó.

“No me caben en los brazos ya más, pero estoy muy feliz de que me den tanto cariño y me hayan regalado tanto, reiteró y compartió con el público que iría a guardarlos."

Ante esto, los fanáticos corearon su nombre y algunos otros le pidieron que recogiera el resto de los regalos.

Así como la española, la cantante Lady Gaga, Coldplay y otros artistas también han sido “golpeados” por los Dr.Simi.

Ahora que el tour mundial ya concluyó en México, pues sólo agendó tres fechas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la cantante presumió en Instagram una fotografía con los presentes, donde se lee “Monterrey, mil gracias”.

La gira continuará hacia la ciudad de Sao Paulo en Brasil y luego partirá a Argentina.