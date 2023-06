Poder Ciudadano Mx busca incrementar las votaciones

Sonora está en la posición número uno en cuanto a abstencionismo del voto, señalaron.

Poder Ciudadano Mx se presentó oficialmente en Sonora, un proyecto cuya finalidad es crear una red ciudadana que fomente el voto en cada uno de los distritos del estado a través de representantes, ya que, según datos del INE, Sonora está en la posición número uno de abstención al voto.

Gaby Sterling, presidenta nacional de Poder Ciudadano Mx, explicó que este movimiento es creado por ciudadanos que decidieron dejar la queja a un lado y tomar acciones concretas, para que la gente no se aleje de la política y recuperar el Congreso en 2024.

“Nosotros nacimos para hacer ciudadanía, el tema principal de nosotros es el abstencionismo, las personas que no salen a votar, lo que estamos haciendo nosotros, es sacar a las personas que no decidieron en 2018 votar y buscarlas para explicarles la importancia de salir a votar, por qué es importante el voto y no estar quejándonos de los gobiernos que tenemos, porque no salimos a votar”, compartió Gabriela Sterling.

Aseguró que los dos principales objetivos del proyecto son promover el voto libre y consciente y la vinculación con los legisladores para trabajar con las cámaras locales y federales para revisar las iniciativas en este momento y, en un futuro, poder, como ciudadano, promover las iniciativas.

“Somos un grupo incluyente y cualquier persona que quiera dejar la queja y convertirse en un ciudadano activo y hacer ciudadanía puede participar con nosotros, somos ciudadanos que lo único que queremos hacer es tomar el poder del ciudadano y que seamos escuchados”, agregó la presidenta del proyecto a nivel nacional.

En el ejercicio de la promoción del voto, el proyecto facilitará la información de los aspirantes a candidaturas y sus ideas de gobierno, así mismo facilitarán que los ciudadanos puedan conocer quiénes son los aspirantes a su distrito y cuál distrito le corresponde.

Sterling aseguró que en su trabajo de promoción del voto no aplicarán ideologías políticas ni inclinarán el voto a favor de ningún partido político; sin embargo, recalcó que son un movimiento de oposición y que si en su derecho, alguno de los integrantes de las representaciones distritales del movimiento se postula lo puede hacer.