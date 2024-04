Estados Unidos no le ha dado ni un dólar a México: López Obrador

Al cerrar una semana de críticas al Informe de Derechos Humanos 2023, emitido por el Departamento de Estado norteamericano, el mandatario cuestionó que ese documento sea una herramienta para que el Senado de ese país determine la ayuda que ofrece a otras naciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el Gobierno de Estados Unidos no ha entregado ni un solo dólar de ayuda a México.

"Quieren justificarlo como si viviésemos en un mundo de gente inconsciente. Ellos mismos dicen que las fuentes son periódicos o medios de México o lo que opina Poder Judicial sobre nuestras diferencias, pero que hacen ese informe para que el Senado decida a quién va a ayudar y a quién no".

"A nosotros, desde que estoy en el Gobierno y no les hemos pedido, no nos han entregado ni un dólar, ni un dólar. No es cierto que ese informe tenga el propósito de ver a quién ayudan y a quién no ayudan, sencillamente no ayudan a nadie, hablando en plata", aseveró.

Desalojo policiaco

En medio de la polémica por el desalojo policiaco de protestas universitarias contra la guerra en Palestina, López Obrador insistió en que México no se mete en la política interna de Estados Unidos, ni siquiera para hablar de esos excesos.

"No les estamos haciendo las cuentas o diciéndoles: te portas bien, eh, nada de meter a las policías a las universidades, nada de que 'vas a estar financiando guerras, violando derechos humanos", ironizó.

"Ojalá y cambien, porque no les ayuda eso, ya estamos en otros tiempos, pero ya hemos hablado bastante de esto", expresó.

El Jefe del Ejecutivo insistió en que la relación con el Gobierno del Presidente Joe Biden es buena. Sin embargo, reiteró que integrantes de esa Administración mantienen actitudes prepotentes o injerencistas.

"Hay otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que tienen una concepción distinta, muy prepotente, muy apegada a la antigua política intervencionista, injerencista y no cambian", aseveró.

"¿No les parece anacrónico que tengan ellos o se apropien del derecho de calificar la conducta de países independientes y soberanos? ¿Quiénes son ellos para emitir recomendaciones sobre derechos humanos o dar certificados?".