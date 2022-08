"¡Safo!": AMLO responde a un tuit de la senadora López Rabadán

Tras ser exhibida en la "contra mañanera" por su mensaje en Twitter, la senadora López Rabadán agradeció la difusión al mandatario.

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se exhibiera un mensaje que la diputada panista de la Ciudad de México, América Rangel, escribió en redes, pero antes se mostró la "contra mañanera" de la senadora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán.

En el Salón Tesorería se mostró la intervención que en Tribuna del Senado hizo la senadora López Rabadán y en la que criticó la "militarización", la generación de pobreza, la "obsesión de poder y de dinero" y "arreglos de Morena con la delincuencia para llegar al poder".

"Pero falta lo del Twitter", dijo López Obrador a su equipo.

"¡Safo!", le respondió López Obrador a Kenia López Rabadán.

"Tras ser exhibida su "contra mañanera", la senadora López Rabadán agradeció al presidente por la difusión.

"¿Qué le pareció la promoción que le hizo el presidente de la República, hoy en la mañanera?", le preguntaron a López Rabadán en su "contra mañanera".

"Claramente tienen un desorden brutal en Palacio Nacional. No me resta más que agradecerle, porque además pasaron casi completamente el discurso de la Tribuna del Senado de la República.

"Ojalá y el presidente de la República se dé cuenta de sus errores, ojalá se dé cuenta de la exigencia del PAN y de la oposición desde la Comisión Permanente porque lo que está haciendo el presidente de la República, está dañando al pueblo de México.

"Escuchó una gran parte del discurso y en el discurso lo que yo reclamaba, era este abuso del poder. Esta generación lastimosa de pobreza del Gobierno, y estos privilegios que tienen en Palacio Nacional. Ojalá y el presidente de la República no lo tome como un discurso de la oposición. Ojalá el presidente de la República entienda que esa es la visión de millones de mexicanos que están cansados de su mal gobierno. No me resta más que agradecerle por supuesto por esos muchos minutos hoy en la mañanera", dijo la legisladora de Acción Nacional.