López Obrador suspenderá dos mañaneras por elección

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que suspenderá sus conferencias mañaneras del 30 y 31 de mayo, para respetar el periodo de reflexión previo a la jornada electoral del 2 de junio.

El mandatario explicó que esos dos días los dedicará a realizar una gira privada, de carácter cultural, sin la presencia de medios de comunicación.

Adelantó incluso que la celebración del Día de la Marina, que se conmemora el primero de junio, podría realizarse a puerta cerrada. Será en las Islas Marías.

"De una vez aprovecho para decirles que jueves, viernes y sábado, antes del día 2 que son las elecciones, no vamos a tener mañanera", adelantó AMLO.

"No habría problema pero no queremos. El día domingo 2 de junio es la elección, el miércoles a las 12 de la noche es el último día para hacer campaña, que es día 29, vamos a tener conferencia ese día, el miércoles, pero ya no el jueves ni el viernes".

"Tengo una gira pero de otro tipo, cultural".

"El día primero de junio es el Día de la Marina, vamos a hacer un acto pero cerrado con los marinos", agregó, y después informó que será en las Islas Marías.

Por otro lado, el Jefe del Ejecutivo también anunció una nueva gira, entre el 13 y el 29 de mayo, para supervisar los avances del Plan Nacional de Salud.

"Entonces del 13, del lunes próximo, hasta el miércoles 29 voy a hacer un recorrido únicamente para revisar todo lo de salud con los gobernadores, gobernadoras, estado por estado", reveló.

"Lo voy a hacer así porque quiero verlo a detalle, podríamos reunirnos todos los gobernadores, gobernadoras, y hacer una evaluación de oficina o en general, pero no, quiero ir estado por estado, porque a partir de ahí iniciamos el plan, o mejor dicho, entra la etapa de reforzamiento del plan de salud para que el día 2 de septiembre, el informe es el día primero, el día 2 inicie un recorrido, porque quiero izar la bandera blanca de salud en todos los estados".

Agregó que el día domingo 2 de junio votará y llamó a sufragar pues es importante participar.

"Y el día 2 domingo pues tenemos que votar, sí, tengo que votar, todos, es voluntario pero sí es importante participar", dijo.