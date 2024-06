Opositores están pasmados y sorprendidos que 4T ganara: López Obrador

En mandatario federal acusó que sus adversarios buscaron tratar de sembrar en el pueblo de que la tragedia de México es la de ahora y que "Nunca había estado tan mal el país como ahora".

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus opositores están 'como pasmadas y sorprendidos' porque no esperaban y todavía no internalizan que Morena y partidos aliados ganaran la Presidencia de la República y todo el control del Congreso.

En mandatario federal acusó que sus adversarios buscaron tratar de sembrar en el pueblo de que la tragedia de México es la de ahora y que "Nunca había estado tan mal el país como ahora".

Te puede interesar Elecciones presidenciales en EU: cuándo es y cómo votan

"Ellos tienen otra información, tiene otros datos y han sido desinformados, los ha hecho vivir en una burbuja, por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo. Todavía no lo internalizan.

"Están como pasmados, sorprendidos, no esperaban eso, no esperaban eso. ¿Por qué no lo esperaban? Porque creyeron todas las mentiras difundidas por los que se sentían dueños de México y que se dedicaban a saquear al país. Y esos oligarcas pues tienen sus mecanismos de control y de manipulación y muchos de buena fe, se creyeron todo lo que les trasmitieron de manera tendenciosa", dijo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó que el modelo neoliberal de administraciones pasadas fue un "desastre".





"Y fíjense el papel de la manipulación, de lo que trataron de sembrar en la mente de los mexicanos, lo opuesto, de que la tragedia de México, de que la crisis de México es la de ahora. `Nunca había estado tan mal el país como ahora´. `¡Qué terrible!´ y muchos se lo creyeron".