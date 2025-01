Adiós al maíz transgénico; publican proyecto para prohibirlo

La reforma prohíbe en México la siembra y cultivo de maíz genéticamente modificado.

El Gobierno federal publicó ayer su iniciativa de reforma constitucional para prohibir en México la siembra y cultivo de maíz genéticamente modificado.

La iniciativa reforma los artículos 4 y 27, fracción XX, de la Carta Magna, y se refiere en exclusiva a la siembra en México, pero no hace referencia a la importación del grano desde otros países.

Este tema, presumiblemente, quedaría regulado en leyes secundarias, que el Congreso tendría 180 días para expedir, una vez publicado el cambio constitucional.

"El maíz es un elemento de identidad nacional cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos, priorizando su manejo agroecológico" , se lee en el párrafo que se busca agregar al artículo 4, el cual es el que regula el derecho a la salud.

"El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos y semillas para siembra de maíz transgénico", sería la nueva redacción del 27, a la cual se agregaría solo la referencia al maíz al final del párrafo.

En el decreto se justifica que la reforma es necesaria para proteger la diversidad genética de los maíces nativos, que es la más variada del mundo, y afirma que algunos países europeos han prohibido el cultivo de ciertos maíces transgénicos.

En la práctica, el cultivo de maíz transgénico ha estado prohibido en México por lo menos desde 1998, y más aún desde 2013, cuando un juez federal ordenó suspender permisos para fases experimentales o planes piloto de empresas agroindustriales, ante una demanda colectiva iniciada por grupos ambientalistas.





Decreto anterior

Pero en 2020 y 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador emitió decretos contra el maíz transgénico y el uso del herbicida glifosato, lo que provocó un reclamo de Estados Unidos ante un Panel del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

El decreto de 2020 ordenaba eliminar por completo el maíz transgénico de la alimentación de los mexicanos a más tardar el 31 de enero de 2024, pero no distinguía entre los diversos usos del grano.

La mayoría del maíz que se importa desde Estados Unidos es amarillo, modificado genéticamente para resistir el glifosato, y se usa para alimentación de animales o procesos industriales de fabricación de alimentos.

El decreto de 2023 ya solo prohibió este tipo de grano para consumo humano directo en el sector de la masa y la tortilla, que usa maíz blanco producido en México, pero no puso fecha para eliminar el maíz transgénico para alimentación animal y uso industrial, aunque seguía manifestando la intención de eliminarlo de manera gradual.

El pasado 20 de diciembre, el Panel del T-MEC falló contra México, al considerar que no hay bases científicas para considerar al maíz transgénico como un riesgo de plaga, para la salud, o para el maíz nativo.

"El Panel entiende el deseo declarado de México de mantener la integridad genética de sus variedades nativas de maíz", explicaron los árbitros.

"Pero las medidas (de los decretos de AMLO) apuntan exclusivamente al maíz genéticamente modificado y no imponen restricción alguna al maíz no nativo, no genéticamente modificado, que pudiera igualmente amenazar la integridad genética del maíz nativo, sin ofrecer un sustento científico suficiente para tal distinción".