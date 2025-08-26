Beatriz Gutiérrez Müller postulada para rectoría de la BUAP

Aldo Uribe

martes 26 ago. 2025 - 10:48 p. m.

Beatriz Gutiérrez Müller se suma a la contienda por la rectoría de la BUAP para el periodo 2025-2029.

La vida pública de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, sumó un nuevo episodio polémico la noche de este martes, luego de darse a conocer su inclusión entre los perfiles propuestos para encabezar la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en el periodo 2025-2029.

La académica e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 'Alfonso Vélez Pliego' figura entre nueve aspirantes, junto con la actual rectora, Lilia Cedillo Ramírez, y otros perfiles como Laura Alicia Barroso, César Ricardo Cansino, Eloisa Shengli Chilian, Salvador Galicia, Odorico Mora, Ricardo Paredes y Rodolfo Javier Zepeda.

La postulación de Gutiérrez Müller ocurre días después de que circularan versiones sobre un supuesto cambio de residencia a España, las cuales desmintió públicamente. Ahora, su nombre aparece en la contienda interna de la BUAP, que concluirá con la elección de rector o rectora a través del Consejo Universitario.

De acuerdo con la convocatoria, Gutiérrez Müller tiene cita este miércoles 27 de agosto en las instalaciones de la institución, donde deberá presentar la documentación correspondiente y confirmar su interés formal en la rectoría. La entrevista está programada para las 13:45 horas.

Gutiérrez Müller es doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel I. Hasta el momento, no ha manifestado públicamente aspiraciones para dirigir la BUAP.

Según el calendario institucional, las y los candidatos tendrán del 29 de agosto al 8 de septiembre para presentar sus propuestas a la comunidad universitaria, previo a la designación oficial del Consejo Universitario.

