El Gobierno de Puebla, la Lotería Nacional y la BUAP presentaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco en honor al Bicentenario de la institución.

El Gobierno de Puebla, la Lotería Nacional y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) develaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1717, dedicado al Bicentenario de la institución y a su legado como pilar de la educación pública en México.

El acto se realizó en el Auditorio Paraninfo Universitario con la presencia de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, en representación del gobernador Alejandro Armenta.

Aguilar Pala destacó que la BUAP será proyectada en todo el país como un emblema del desarrollo educativo de Puebla, y recordó que el propio gobernador Armenta es egresado de esta universidad, lo que refuerza el orgullo de la comunidad universitaria.

La titular de Lotería Nacional subrayó que la educación es parte del corazón del proyecto de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y afirmó que Puebla se ha consolidado como aliado en esta visión con proyectos tecnológicos y de innovación.

"Este billete es un homenaje vivo a la educación pública, a sus estudiantes, a sus maestras y maestros; es un llamado a soñar, estudiar y servir a la nación" , expresó Salomón al presentar la edición especial que circulará en todo el país.

Por su parte, la rectora Cedillo agradeció que la BUAP sea reconocida en su Bicentenario y recordó los orígenes jesuitas de la institución, que a lo largo de dos siglos se ha consolidado como referente de investigación científica, cultura y formación de profesionistas.

El Sorteo Zodiaco No. 1717 se llevará a cabo el 31 de agosto a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos. Los boletos ya están a la venta en puntos autorizados y en la plataforma miloteria.mx.

Además, la Lotería Nacional anunció que el 15 de septiembre se celebrará el Sorteo Especial 'México con M de Migrante', que repartirá más de 424 millones de pesos en premios y reconocerá a las comunidades migrantes mexicanas, entre ellas la poblana en Estados Unidos.