Diputada propone hasta 9 años de prisión a quien desperdicie agua en CDMX

La diputada local Elizabeth Mateos propuso cárcel de tres a nueve años y una multa de 103 mil a 518 mil pesos a quien, de manera intencionada y sin causa justificada, desperdicie o tire agua.

La diputada local Elizabeth Mateos propuso penas de hasta nueve años de cárcel para las personas que desperdicien agua en la Ciudad de México.

A través de una iniciativa, busca modificar el Código Penal local e imponer de uno a cinco años de prisión y una multa de 31 mil a 155 mil pesos para quien, de manera intencionada y sin causa justificada, desperdicie o tire hasta mil litros de agua.

De igual forma, se propone cárcel de tres a nueve años de prisión y una multa de 103 mil a 518 mil pesos a quien, de manera intencionada y sin causa justificada, desperdicie o tire agua más de mil litros de agua.

Crisis hídrica en México

La legisladora precisó que no sólo en la capital del país, sino en todo México enfrentamos una crisis hídrica, que a todas luces desencadenará, con el paso del tiempo, en un problema mundial de escasez de agua.

Sostuvo que por desgracia es un tema que no se aborda con la seriedad que debería tomarse, ya que hemos aprendido a lo largo de los años que, hasta que el problema no está frente a nosotros, no suele atenderse.

Recordó que el desperdicio del agua, desde hace ya un par de años es considerado una infracción sancionada como una infracción tipo D, es decir, con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

Ante esto, Elizabeth Mateos indicó que, si bien existen sanciones administrativas respecto al desperdicio del agua, ante los cambios de paradigma, el cambio climático y la imperante necesidad de proteger al medio ambiente, dichas medidas ya no resultan suficientes por ello es que resulta necesario tipificar ahora el desperdicio de agua como un delito, para que de esa manera, la autoridad pueda sancionar de manera contundente una actividad que se ha venido agravando con el paso de los años.

"En conclusión y ante las circunstancias del caso en concreto es que resulta necesario realizar adecuaciones al marco normativo en materia penal de nuestra ciudad y con ello, garantizar a plenitud la salvaguarda y tutela de los derechos ambientales, base fundamental en el futuro no solo de esta ciudad, sino de todos los habitantes del mundo", apuntó.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.