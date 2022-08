Profeco va sobre sueros, bebidas hidratantes y deportivas

Ricardo Sheffield comunicó que varios de estos productos no cumplen con la Norma Oficial Mexicana,

Luego de realizar un estudio de sueros orales, bebidas para deportistas e hidratantes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró que hay algunos de estos productos que utilizan publicidad engañosa e incumplen con diversas Normas Oficiales Mexicanas.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, afirmó que sacarán algunas bebidas del mercado porque no tienen azúcares como debieran contener para dar energía, utilizan edulcorantes y no incluyen la leyenda de advertencia de que no es recomendable para niños. Incluso, se pedirá a un producto que cambie el nombre de la marca.

Sueros con exceso de sodio

Sheffield expuso que al revisar las condiciones de venta y de cumplimiento de la normatividad de ocho sueros orales, ocho bebidas para deportistas y cinco hidratantes, se encontró que los sueros orales, a pesar de recomendarse para atender una enfermedad en caso de diarrea, vómito, fiebre o problemas de orina, se venden junto con otras bebidas en lugar de ser sólo productos de farmacia.

Uno de los problemas de los sueros es que ponen en riesgo la salud porque incluyen mucho sodio, pero al ser medicinas no tienen leyenda de advertencia que diga "exceso de sodio", y así se venden en tiendas de conveniencia.

Se van a tribunales para cambiar nombre de producto

Sheffield dijo que Genomma Lab debería quitar el nombre de SueroX a su bebida porque "no cumple con la Norma Oficial Mexicana. No es suero y no se puede llamar así. Vamos a iniciar un proceso, como le hicimos a Nutrileche, que no es leche y que ahora se llama Nutri producto lácteo; o a Fortileche, que ahora se llama Forti, fórmula láctea; también pasó con Benegastro Alivia, ahora es BNG" .

Adelantando los resultados del Estudio de Calidad que se publicará en la edición de septiembre de la Revista del Consumidor de la Profeco, el procurador adelantó que se sacarán del mercado los productos como Bio Steel Sports Drink, Rescata y Jumex Sport.