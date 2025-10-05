Honda de México contactará a los propietarios para programar revisiones gratuitas en distribuidores autorizados.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado a revisión para mil 375 vehículos de cinco modelos de las marcas Honda y Acura, ante la detección de una posible falla en el sistema de bolsas de aire del asiento del pasajero.

El organismo federal informó este sábado 4 de octubre de 2025 que los modelos involucrados son:

Honda Pilot 2021

Pilot 2021 Honda Odyssey 2021

Odyssey 2021 Acura RDX 2021

RDX 2021 Acura MDX 2020-2022

MDX 2020-2022 Acura TLX 2021

De acuerdo con la Profeco, el llamado obedece a una falla en el circuito interno del sensor de peso del asiento del pasajero, que puede provocar el encendido erróneo de la luz de advertencia del sistema de bolsas de aire, indicando incorrectamente que el sistema está activado. Esta situación podría generar confusión y mal funcionamiento.

#BoletínDePrensa Profeco alerta por fallo en mil 375 vehículos Honda y Acura.



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa sobre una alerta que aplica para mil 375 vehículos de cinco modelos de las marcas #Honda y #Acura, correspondientes a los años 2020, 2021 y… pic.twitter.com/IgMPTcJLni — Profeco (@Profeco) October 4, 2025

Para corregir el desperfecto, Honda de México realizará inspecciones y, en caso necesario, la reparación del sensor sin costo para los propietarios. La empresa notificará a los dueños mediante correo electrónico o llamada telefónica para que acudan al distribuidor autorizado Honda o Acura a programar su cita.

Las personas que hayan vendido su vehículo podrán actualizar los datos del nuevo propietario en el teléfono 800 368 8500 o en la página www.honda.mx. Asimismo, la automotriz puso a disposición los sitios www.honda.mx/autos y www.honda.mx/acura, así como las ligas directas honda.mx/recall?section=autos y honda.mx/recall?section=acura para más información.

Hasta el 30 de julio pasado, Honda de México no había recibido reportes de daños relacionados con esta falla. La campaña de revisión inició el 24 de julio y se mantendrá con vigencia indeterminada, bajo supervisión de la Profeco.

La dependencia recordó a los consumidores que pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o 800 468 8722, y a través de las redes sociales X (@AtencionProfeco, @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial) para resolver dudas sobre el proceso.