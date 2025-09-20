La Profeco emitió una alerta por un desperfecto en mil 341 vehículos Mazda MX5, modelos 2024 y 2025, que impide el encendido de la luz del sistema de tracción y estabilidad.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre un desperfecto en mil 341 vehículos Mazda MX5 modelos 2024 y 2025, en versiones I Sport TM, I Grand Touring TA y 35 Aniversario TA.

De acuerdo con la dependencia, en mil 345 unidades se detectó que la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS)/Control de Estabilidad (DSC) no se enciende al registrar cierta velocidad o deslizamiento. Esto podría provocar que el conductor no advierta la falla y aumente el riesgo de accidente.

Corrección gratuita del software

Mazda Motor de México informó que reemplazará el software del módulo DSC por uno actualizado, sin costo para los propietarios.

La automotriz notificará a clientes vía correo electrónico y puso a disposición la página mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio para verificar si el vehículo está incluido en la alerta.

Los usuarios también pueden comunicarse al teléfono 800 01 62932 o acudir con distribuidores autorizados. La campaña comenzó el 30 de junio de 2025 y tendrá duración indefinida.

Supervisión de Profeco

La Profeco aseguró que vigilará el cumplimiento de la alerta y recordó a los consumidores que pueden solicitar apoyo en el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, además de las redes sociales X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).