"Nos faltó más": AMLO reconoce que a su gobierno le faltó promover el ejercicio

El presidente destacó que es mejor prevenir que curar, por lo que es importante promover una alimentación saludable y el ejercicio.

A casi cuatro meses de terminar su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que una asignatura pendiente de su gobierno fue la de promover una buena alimentación e impulsar el ejercicio.

Principales causas de muerte

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador recordó que las dos principales causas de muerte en el país son los infartos al corazón y la diabetes.

"Y en los dos casos se puede, aun cuando hay un porcentaje dicen los médicos de herencia de estas enfermedades que son hereditarias se pueden controlar, se pueden evitar con una buena alimentación. No olvidemos eso. Esa es una asignatura pendiente, nos faltó más, más, trabajar más en una buena alimentación, que no significa comer caro, ni mucho menos comer abundante, sino comer bien y tenemos nosotros una variedad de alimentos excepcionales que no lo tienen en otros países del mundo" , señaló.

"Pero necesitamos comer mejor porque si vemos estas dos enfermedades, tiene que ver con la modernidad, con la mala alimentación, con la comida chatarra y hay platillos sanos. Y lo otro es que se haga ejercicio, que nos movamos, que siempre, en las posibilidades hacer ejercicio y eso ayuda mucho, lo mejor es la medicina preventiva" , dijo.

El Presidente señaló que es mucho mejor, más barato, eficaz y más humano prevenir que curar.

En este sentido, el presidente López Obrador señaló que por esa razón en el nuevo esquema de salud se está consolidando el primer nivel de atención médica en IMSS-Bienestar.

Destacó que con este programa habrá 11 mil centros de salud "funcionando a la perfección, con médicos de lunes a domingo, con todas las medicinas y equipos médicos" .