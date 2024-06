"Me convertiré en la primera mujer presidenta de México": Sheinbaum

La candidata de la coalición 'Sigamos Haciendo Historia', Claudia Sheinbaum, se pronunció por primera vez tras el conteo rápido del INE, que la coloca con ventaja de entre 58.3 y 60.7% de los votos.

Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de las elecciones presidenciales de México, dio un mensaje a la ciudadanía, tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) que le da la ventaja ante Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

En el Hotel Hilton, la exjefa de Gobierno capitalino destacó los más de 30 puntos de diferencia que dio a conocer el INE la noche de este domingo, respecto a Xóchitl Gálvez.

También dijo que posiblemente Morena ganó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Mencionó que es la primera mujer Presidenta de México en toda su historia.

"Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer Presidenta de México" , expresó.

Destacó el apoyo de los ciudadanos, en especial el de las mujeres.

"Y como lo he dicho desde el inicio, no he llegado, llegamos todas" , señaló Sheinbaum Pardo.

Informó que la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, la llamó para reconocer su triunfo, así como el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

"Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez Ruiz por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo y también a Jorge Álvarez Máynez por su participación en estas elecciones" , dijo.

Agradeció las felicitaciones de otros Presidentes del mundo y también agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por emitir un mensaje de felicitación.