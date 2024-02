Censo de Inegi revela que hay precariedad de personal de seguridad pública en municipios y señala los principales motivos.

De 2012 a 2022 la proporción de las personas encargadas de la seguridad pública en los municipios del país que recibieron un ingreso bruto mayor a los 15 mil pesos pasó de 4.3% a 29%, lo que significó un salario más digno.

Así lo informó Adrián Franco, vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al dar a conocer los resultados más recientes del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Falta de prestaciones

Franco advirtió que, para dignificar al personal de la seguridad pública municipal, hacen falta muchas otras cosas, principalmente prestaciones, pues el Censo revela que la mayoría de las personas encargadas de la seguridad pública carecen de prestaciones importantes, no solamente como trabajadores sino en razón de su propia función.

Por ejemplo, 82% de este personal no cuenta con un fondo de ahorro para el retiro, la mitad no cuenta con un seguro de vida, 90% no cuenta con un seguro de gastos médicos y más del 90% no tiene un apoyo para las familias cuando la persona en la función se le da como desaparecido o no localizado.

Incremento de bajas

El vicepresidente destaca que esto es importante porque "en 2022 tuvimos cerca de 17 mil elementos de seguridad pública municipal que causaron baja, sea por fallecimiento, jubilación, retiro o simplemente porque fueron declarados como desaparecidos".

"Si tomamos estos 17 mil elementos que se dieron de baja, nos damos cuenta de que reemplazarlos es muy complicado, por ejemplo, si tomamos en consideración los elementos que salen de las academias de formación policial, tenemos que por cada elemento o cadete que egresa de esta formación hay cinco personas que causaron baja", explicó el directivo.

Debilidades institucionales

La tasa de reemplazo es muy complicada para los municipios, por lo tanto, se tiene que acudir a la contratación externa con la consabida curva de aprendizaje que tienen en la policía.

Asimismo, entre 2020 y 2022 hubo una reducción de cerca del 9% en el personal adscrito a seguridad pública municipal, lo que, en términos relativos, significa que el año pasado tuvimos 107 policías preventivos por cada 100 mil habitantes y hace 10 años eran 116 policías por cada 100 mil habitantes.

"Evidentemente estos datos nos muestran algunas de las debilidades institucionales que en el ámbito de la seguridad pública encontramos", dijo el directivo del Inegi.