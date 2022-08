"Todo está carísimo"; precios de los alimentos aumentan por la inflación

"Sale más barato comer longaniza sola que con papas, ya no alcanza para comprar pollo, carne de cerdo o de res; ni para chilitos rellenos".

"Sale más barato comer longaniza sola que con papas, ya no alcanza para comprar pollo, carne de cerdo o de res; ni para chilitos rellenos", dijo la señora Rosa María, ama de casa, quien aseguró que los precios de los alimentos están tan elevados que es el peor momento que ha enfrentado, incluso considerando la pandemia.

"Estaba muy altos los precios, a veces bajan algunos productos pero en otras se disparan, por ejemplo el pollo es lo que más se ha encarecido, tiene uno que andar buscando para poder solventar los gastos", comentó.

Dijo que por ejemplo los chiles rellenos antes eran más económicos de hacer, pero está caro el chile poblano, el queso, el huevo, el gas y el aceite. "Todo está carísimo", reprochó.

En el Mercado 16 de septiembre, en Toluca, los precios de algunos productos son más bajos que en las recauderias de las colonias, aún así, para las amas de casa y los locatarios los costos elevados impactan a sus bolsillos, al grado de decidir dejar de consumir papa, tomate verde, cebolla, chile poblano, pollo, carne de cerdo, de res. Pues en su mayoría elevaron los costos en 30% o quizá más.

Elizeth Gutuerrez, dijo que la vive olla ya alcanzado costos de hasta 52 pesos por kilo, mientras que el tomate verde ha llegado a los 40 pesos, "es muy difícil la situación, la verdad es que nos está pegando mucho la inflación".

Para los locatarios las cosas no son mejores, el panorama no es alentador no aún con el regreso a clases, toda vez que algunos precios están tan elevados que dejaron de vender hasta en 30% o más, por ejemplo, la carne de cerdo bajó pues los comerciantes antes compraban el canal en 52 pesos y pasó a 60 pesos en estas dos semanas, además les han informado que podría subir otros dos pesos más.

"Nos ha aumentado el costo hasta en 50, no creemos que salga adelante la venta o se estabilice porque durante la pandemia cerraron su negocio varios clientes, pero ahora la gente está muy gastada con los uniformes, los útiles y se siente más dura la situación económica ahora que durante la pandemia, porque había algo más de ventas", señaló Miguel, vendedor de carne de cerdo.

Silvestre Martínez Jiménez, locatario de perecederos en este mercado dijo que con la inflación hay algunos precios en "los cielos", incluso son costos "históricos", por ejemplo la cebolla que supera los 50 pesos el kilo, el chícharo que está en 80 pesos el kilo, el tomate manzano en 49 pesos el kilo, tomate verde a 28 pesos el kilo y la papa hasta en 50 pesos.

"La ama de casa con 100 pesos ya no le alcanza para nada, ya no logra hacer nada y caemos en la desesperación", comentó.