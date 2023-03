La razón por la que Carla Humphrey quedó fuera para la presidencia del INE

El Comité Técnico Evaluador que seleccionará a los aspirantes al Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó fuera del proceso a Carla Humphrey por tener un impedimento constitucional al ser actualmente consejera electoral.

Esto se debe a que, según Maite Azuela, integrante del Comité, Humphrey presenta un impedimento constitucional al haber fungido como consejera electoral a partir de la Reforma de 2014.

En la sesión ordinaria se destacó que la determinación se tomó por unanimidad y se fundamentó en el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo establece que los consejeros y consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) serán designados por un período máximo de nueve años, sin posibilidad de ser reelectos en el cargo para un segundo período consecutivo.

Esto significa que una persona que haya ocupado el cargo de consejero o consejera electoral del INE por un período de nueve años, no podrá ser designada nuevamente para el mismo cargo en el siguiente período.

Además, se emitieron otros tres acuerdos relacionados con los aspirantes que no entregaron la exposición de motivos, no cumplieron con el requisito de antigüedad mínima de cinco años de haber concluido la licenciatura y no atendieron la previsión que se les hizo. La próxima etapa del proceso es un examen de conocimientos que se realizará el 7 de marzo.

¿Quién es Carla Humphrey?

Carla Humphrey es una abogada y especialista en derecho electoral mexicana, nacida el 11 de junio de 1975 en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de York, en Canadá.

Ha desempeñado diversos cargos en el ámbito público y electoral de México. Fue consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (hoy Instituto Electoral de la Ciudad de México) de 2008 a 2010, y consejera electoral del Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral) de 2014 a 2020, siendo la primera mujer en ocupar este cargo.

En su trayectoria como consejera electoral del INE, Humphrey destacó por su defensa de los derechos políticos de las mujeres y de las personas con discapacidad. Además, participó en la organización de las elecciones federales de 2018, consideradas las más grandes de la historia de México.

En febrero de 2021, se anunció que Humphrey había sido propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los candidatos a integrar la nueva conformación del Consejo General del INE. Sin embargo, el Comité Técnico Evaluador la dejó fuera del proceso por tener un impedimento constitucional al ser actualmente consejera electoral en funciones.