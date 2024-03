Bajan mañanera de López Obrador por exhorto al abogado Rosales

El Presidente hizo un llamado a Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, a no protestar en las campañas presidenciales, luego de su asistencia a los mítines de Claudia Sheinbaum.

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a recomendar que la persona que lo sustituya en la Presidencia de México realice ejercicios como la conferencia mañanera y acusó que padece "de mucha censura, respetando la ley, aguantando intolerancias".

En su mañanera de este miércoles 20 de marzo en Palacio Nacional, López Obrador informó que ayer le llegó una notificación del Instituto Nacional Electoral (INE) para bajar la conferencia del 8 de marzo en la que hizo un exhorto a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas, a no provocar en las campañas de los candidatos presidenciales.

Llamado a no protestar

"Pero se dio a conocer también una declaración de una persona (Vidulfo Rosales) en donde decía que iban a ir a las campañas. Y yo hice un llamado para que no hicieran eso y por eso, porque hice el llamado que no hicieran eso, porque no tenía que ver una cosa con la otra, porque una cosa es lo electoral, precisamente, y otra cosas es lo que estamos tratando aquí", declaró López Obrador.

"Entonces aquí llegó la notificación, seis horas para bajar la conferencia y es eso nada más porque hicimos referencia a que no fueran a las campañas a provocar. Ya la bajamos, estamos cumpliendo al pie de la letra todas las recomendaciones, antes de que las emitan ya las cumplimos", dijo.

"Están contra nosotros", declaró al reiterar "censura" y asegurar que "hasta sus adversarios" y la mayoría de la gente sigue la mañanera.

En su conferencia del pasado 8 de marzo, el presidente López Obrador reclamó al abogado de los padres de los normalistas por llevar sus protestas a los mítines de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.