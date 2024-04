"Sin patrimonio a los 60 años": polémica que enfrentan las candidatas

En una reunión, Gálvez criticó la capacidad administrativa de Sheinbaum luego de que esta informara, en el debate, que renta un departamento, lo cual ha desatado una discusión en redes sobre tener patrimonio en la vejez.

Este jueves, las candidatas presidenciales Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo están en la mira pública debido a un señalamiento por parte de la candidata de oposición, que causó polémica en redes sociales.

La polémica se generó en el primer debate presidencial, ocurrido el pasado 7 de abril, cuando la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia declaró que ella vive en un departamento donde paga renta, mientras que su contrincante, Gálvez Ruiz, vive en un departamento del cártel inmobiliario.

"Yo vivo en un departamento en el que pago renta; ella vive en un departamento del cártel inmobiliario" , manifestó refiriéndose a Xóchitl Gálvez.

Momentos antes, Xóchitl Gálvez había insistido en la presunta corrupción del sexenio.

"El presidente te dijo corcholata, pero en realidad quiere que seas tapadera. Tapadera de la casa gris, de las casas de Bartlett, de los sobres amarillos, del Tren Maya y los hijos del presidente López Obrador" .

Por lo anterior, a cuatro días del debate presidencial, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México contestó a este señalamiento durante un mitin con mujeres en el fraccionamiento Bosque Real, en Naucalpan.

"Me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto" , expresó este jueves 11 de abril.

Al recibir señalamientos a través de redes sociales por su declaración, Gálvez aclaró que se refería a "la señora Sheinbaum" : "Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema. La referencia fue claro y contundente a la señora Sheinbaum, no saquen de contexto la declaración" .

No vale la pena: Claudia Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre las declaraciones de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum mencionó que "no vale la pena entrar en debate cuando ese es el nivel del debate" .

Durante un mitin en Baja California, la abanderada presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que no vale la pena entrar en debate con su contrincante, y que ya habrá tiempo para debatir las propuestas en el segundo debate presidencial.

"Son dos proyectos, la verdad no vale la pena entrar en debate cuando ese es el nivel del debate" , comentó al ser cuestionada sobre las declaraciones de Xóchitl Gálvez.

Ante pregunta expresa si este nivel de la candidata es desesperación, Claudia Sheinbaum respondió: "Ya no voy a tocar el tema, la verdad, ya hubo debate, vámonos con las propuestas, ya tocará tiempo para el próximo debate" .

Citlalli Hernández defiende a Sheinbaum

La senadora de Morena, Citlalli Hernández, le respondió a la candidata de oposición y la acusó de minimizar la realidad de muchos adultos mayores en México.

"Xóchitl, los cargos que ha tenido Claudia y que has tenido tú no son de sueldos lo suficientemente altos como para hacerse fácil de un patrimonio. Tú no dijiste que está 'mal'. Minimizaste la realidad de muchos adultos mayores a que si no tienen patrimonio es por 'weyes'" , condenó Hernández Mora.

En otra publicación, la senadora morenista explicó que las pensiones para adultos mayores son un éxito, ya que es un acto de justicia ante las deficiencias estructurales y la desigualdad.

"Si a los 60 años alguien no ha podido hacer un patrimonio es por diversas razones, muchas de ellas por las deficiencias estructurales de un sistema económico que profundizó desigualdades y concentró la riqueza en unos cuántos.